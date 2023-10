Nov naslov: Razkrivanje mističnosti irskih stolov za umetnost in obrt

Redka in očarljiva zbirka stolov Arts and Crafts, ustvarjenih med letoma 1880 in 1900, bo naslednji mesec krasila dražbeni prostor ob prodaji Sheppard's Gentleman's Library. Ti stoli, izdelani iz čudovito izrezljanega oreha in okrašeni z razkošnimi žametno oblazinjenimi sedeži, nosijo nezgrešljiv znak Fota House, ugledne irske posesti. Ti zapleteni stoli, ocenjeni na 8,000 do 12,000 € (vir: Sheppard's), ponujajo vpogled v bogato kulturno dediščino Irske.

Philip Sheppard, lastnik dražbene hiše, je tesno povezan s temi stoli in priznava njihov pomen, ki presega zgolj umetniške predmete. Vidi jih kot prevodnike starodavne pripovedi. Z globokim občutkom prepričanja trdi: "Povejo nam, kdo in kaj so."

Ob natančnejšem pregledu postane očitno, da vsak stol skriva skrito skrivnost – skrivnostni dlakavi obraz, skrit v njegovi zasnovi. Katalog razjasni to enigmo in opisuje, kako izrezljana tabla prikazuje dva keruba, enega budenega in drugega spečega. Ta nebesna bitja razširijo svoja krila in se neopazno spremenijo v ekstravagantno listje, sestavljeno iz listov akantusa. V središču te zelene tapiserije, pod natančno izrezljano zgornjo ustnico in nosom, prebiva obraz skrivnostnega zelenega moža. Zeleni mož, simbol sezonskega ponovnega rojstva, je postal slaven arhitekturni motiv po vsem svetu. Vendar pa je takšna upodobitev redkost v irskem pohištvu, zato so ti stoli še toliko bolj izjemni.

