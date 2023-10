TOI-1801 b: zmerni mini-Neptun v mladem planetarnem sistemu

Objavljamo odkritje TOI-1801 b, fascinantnega zmernega mini Neptuna, ki kroži okoli mlade pritlikave zvezde M. Prvotno identificiran kot kandidat za planet TESS aprila 2020, TOI-1801 b ima obdobje 21.3 dni. Vendar so kasnejša zemeljska opazovanja, vključno s fotometrijo v tranzitu in zunaj njega ter natančnimi meritvami radialne hitrosti, pokazala, da je pravo obdobje planeta 10.6 dni.

S temi nadaljnjimi opazovanji smo ugotovili, da ima TOI-1801 b maso 5.74 ± 1.46 M⊕ in polmer 2.08 ± 0.12 R⊕. Na podlagi teh meritev lahko z gotovostjo sklepamo, da je TOI-1801 b pretežno sestavljen iz vode in kamnin, z zanemarljivo količino (do 2 % mase) vodikovega plina v atmosferi.

Poleg tega starost sistema, ocenjena na okoli 900 milijonov let, uvršča TOI-1801 b med populacijo mladih tranzitnih eksoplanetov. Narisan skupaj z drugimi znanimi eksoplaneti, TOI-1801 b izstopa kot edinstven član.

V diagramu, ki ponazarja razmerje med maso in polmerom, so negotovosti TOI-1801 b prikazane kot barvno zasenčena območja s stopnjami zaupanja. Kompozicijski modeli, predstavljeni z različnimi barvnimi črtami, zagotavljajo vpogled v potencialno strukturo eksoplaneta. Natančneje, srednja in desna plošča prikazujeta sestavne modele brez plina oziroma s plinsko ovojnico. Polne in pikčaste črte na desni plošči označujejo različne temperaturne scenarije za plinski ovoj.

Kot referenco diagram vključuje tudi Zemljo in Neptun. Poleg tega smo B22 in M22 vključili kot reference zaradi nasprotujočih si rezultatov, objavljenih za isti planet, kar kaže na različne meritve.

Skratka, TOI-1801 b predstavlja zanimiv dodatek k našemu znanju o eksoplanetih. Zaradi svoje zmerne narave, sestave in mladosti je nujna tarča za nadaljnje preiskave. Nenehna študija takšnih eksoplanetov prispeva k našemu razumevanju nastajanja in evolucije planetov v različnih okoljih zunaj našega sončnega sistema.

Opredelitve:

– TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite

– M pritlikavka: Vrsta zvezde glavnega zaporedja, znana tudi kot rdeča pritlikavka, z maso med 0.08 in 0.6-kratno maso Sonca.

– Radialna hitrost (RV): Merjenje gibanja zvezde proti opazovalcu ali stran od njega z uporabo učinka Dopplerjevega premika.

– Masa in polmer: masa se nanaša na količino snovi v predmetu, medtem ko radij meri razdaljo od središča do zunanje površine.

– Črte izo-gostote: črtkane sive črte na diagramu masa-polmer, ki predstavljajo črte enake gostote v različnih modelih sestave.

– Specifična entropija: termodinamična lastnost, ki kvantificira neurejenost ali naključnost sistema.

– H2: molekularni vodikov plin.

– CARMENES in HIRES: instrumenti, ki se uporabljajo za natančne meritve radialne hitrosti.

