Dokazi kažejo, da so starodavne morske živali morda pomagale oblikovati evolucijo nevronov

Nedavna študija, objavljena v reviji Cell, raziskuje razvoj nevronov pri živalih in se osredotoča na plakozoje, milimetrske morske živali. Raziskovalci Centra za genomsko regulacijo v Barceloni so odkrili, da bi lahko bile specializirane sekretorne celice, ki jih najdemo v plakozojih, potencialno predhodniki nevronov pri bolj kompleksnih živalih.

Plakozoji so preprosta bitja, ki nimajo delov telesa ali organov. So približno velikosti velikega zrna peska in se hranijo z algami in mikrobi v plitvih toplih morjih. Ocenjuje se, da so se te živali prvič pojavile na Zemlji pred približno 800 milijoni let in so ena od petih glavnih linij živali.

Raziskovalci so uporabili različne molekularne tehnike in računalniške modele, da bi preslikali različne vrste celic v plakozojih in razumeli, kako so se razvili. Ustvarili so "celične atlase", ki so jim omogočili identifikacijo skupin ali "modulov" genov, povezanih s posebnimi vrstami celic. S primerjavo različnih vrst so rekonstruirali, kako so se te celice razvijale skozi čas.

Študija je pokazala, da imajo plakozoji devet glavnih tipov celic, ki so povezani z vmesnimi tipi celic, ki prehajajo med njimi. Te celice rastejo in se delijo, da ohranijo ravnovesje, potrebno za gibanje in prehranjevanje živali. Zanimivo je, da so raziskovalci odkrili posebno skupino peptidergičnih celic v plakozojih, ki imajo podobnosti z nevroni. Te podobnosti niso bile najdene pri drugih živalih z zgodnjo razvejanostjo, kot so spužve ali glavniki.

Raziskovalci so ugotovili, da se peptidergične celice v plakozojih diferencirajo podobno kot proces nevrogeneze pri naprednejših živalih. Imajo tudi genske module, potrebne za predsinaptični oder nevrona, ki jim omogoča pošiljanje sporočil. Vendar pa nimajo komponent, potrebnih za sprejem nevronskega sporočila ali za prevajanje električnih signalov.

Poleg tega je študija pokazala, da tipi plakozojskih celic komunicirajo med seboj s posebnimi proteini, imenovanimi GPCR, in nevropeptidi, podobno kot nevroni komunicirajo z nevropeptidi v različnih fizioloških procesih.

Ugotovitve kažejo, da se je evolucija nevronov začela pred približno 800 milijoni let s pojavom sekretornih celic v plakozojih. Sčasoma so te celice pridobile nove genske module, ki so omogočili razvoj postsinaptičnih ogrodij, aksonov, dendritov in ionskih kanalov, kar je vodilo do nastanka pravih nevronov.

Ta študija osvetljuje zgodnje faze evolucije nevronov in zagotavlja vpogled v izvor kompleksnih živčnih sistemov, ki jih danes vidimo pri naprednejših živalih.

Viri:

– [Cell Journal](https://cell.com)

– [Center za genomsko regulacijo](https://www.crg.eu/)