Evolucija nevronov: vpogledi Placozoanov

Raziskovalci Centra za genomsko regulacijo v Barceloni so prišli do pomembnega odkritja v zvezi z razvojem nevronov. Svojo študijo so osredotočili na plakozoje, milimetrska morska bitja, in ugotovili, da so specializirane sekretorne celice v teh starodavnih živalih morda povzročile nevrone v bolj zapletenih organizmih.

Plakozoji so preprosta bitja, ki so se na Zemlji prvič pojavila pred približno 800 milijoni let. Te drobne živali nimajo delov telesa ali organov in preživijo s pašo na algah in mikrobih. Raziskovalci so odkrili, da peptidergične celice v plakozojih kažejo signale nevrogeneze in imajo genske module, podobne predsinaptičnih nevronskih strukturah. Te celice uporabljajo tudi komunikacijski sistem, podoben nevropeptidno vodenim procesom v nevronih.

Študija je vključevala preslikavo različnih tipov celic v plakozojih in analizo njihovih značilnosti in genskih modulov. Raziskava je pokazala, da se plakozojske celice razlikujejo od progenitornih epitelijskih celic prek signalov, ki spominjajo na nevrogenezo. Imajo tudi genske module, potrebne za predsinaptični oder nevrona. Vendar pa nimajo komponent za sprejem nevronskega sporočila in ne morejo prevajati električnih signalov.

Podobnosti med peptidergičnimi celicami plakozojev in nevroni so izjemne. Te celice imajo veliko skupnih značilnosti s primitivnimi nevronskimi celicami, kar nakazuje, da so lahko evolucijska odskočna deska k razvoju nevronov.

To odkritje izpodbija prejšnje predstave o evoluciji nevronov in nakazuje, da so se temelji nevronov začeli oblikovati pred 800 milijoni let. Z evolucijskega vidika so se zgodnji nevroni morda začeli kot peptidergične sekretorne celice, podobne tistim v plakozojih. Sčasoma so te celice pridobile nove genske module in se razvile v zapletene nevronske sisteme, opažene pri naprednejših živalih.

Medtem ko se je o evolucijski zgodbi živčnih sistemov še treba naučiti, ta raziskava ponuja dragocen vpogled v izvor nevronov. Prisotnost molekularnih podobnosti med plakozojskimi celicami in nevroni odpira vprašanja o poteku evolucije nevronov in edinstvenih značilnostih različnih živalskih linij.

Vir: Center za genomsko regulacijo