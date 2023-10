Nov mini robotski mišični material, izdelan iz hidrogela na lesni osnovi

By

Raziskovalci na Švedskem in v Nemčiji so razvili edinstven mini robotski mišični material z uporabo posebej razvitega hidrogela, pridobljenega iz lesa. Ta inovativni material ima sposobnost spreminjanja oblike, širjenja in krčenja pod nadzorom elektronskih impulzov, manjših od 1 volta.

Hidrogelni material, izdelan iz celuloznih nanovlaken (CNF), pridobljenih iz lesa, obeta ne le v robotiki, ampak tudi na področjih, kot sta medicina in biokemična proizvodnja. Rezultate te raziskave so objavili znanstveniki na KTH Royal Institute of Technology v Advanced Materials.

Za razliko od tradicionalnih robotskih mišic, ki so odvisne od zraka ali tekočine pod pritiskom, ta hidrogelni material nabrekne, ko je izpostavljen gibanju vode, ki ga poganjajo elektrokemični impulzi. Ključne komponente materiala vključujejo vodo, ogljikove nanocevke za prevodnost in celulozna nanovlakna, pridobljena iz lesne celuloze. Ko je material združen z ogljikovimi nanovlakni, dobi videz plastičnih trakov.

Trdnost materiala lahko pripišemo poravnavi nanovlaken v eni smeri, podobno kot zrno lesa. To enoosno nabrekanje ustvarja visok pritisk, kar omogoča, da majhen kos, ki meri samo 15 x 15 cm, dvigne izjemen 2-tonski avtomobil.

Razširitev materiala je mogoče nadzorovati elektronsko z vključitvijo prevodnih ogljikovih nanocevk v hidrogel, kar ima za posledico tisto, kar raziskovalci imenujejo elektrokemični osmotski hidrogelni aktuatorji.

Pogosta vprašanja:

V: Kako se mini robotski mišični material razlikuje od tradicionalnih robotskih mišic?

O: Za razliko od tradicionalnih robotskih mišic, ki se zanašajo na zrak ali tekočino pod pritiskom, hidrogelni material nabrekne, ko je izpostavljen gibanju vode, ki ga poganjajo elektrokemični impulzi.

V: Kako je narejen mini robotski mišični material?

O: Material je izdelan s kombinacijo celuloznih nanovlaken, pridobljenih iz lesne kaše, z ogljikovimi nanocevkami za prevodnost in vodo.

V: Kakšne aplikacije ima mini robotski mišični material?

O: Material ima potencialno uporabo v robotiki, medicini in biokemični proizvodnji.

V: Kakšna je moč mini robotskega mišičnega materiala?

O: Material lahko ustvari visok pritisk in je sposoben dvigniti 2-tonski avto s samo majhnim kosom, ki meri 15 x 15 cm.