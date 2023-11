Raziskovanje skritih globin: izjemni koralni grebeni, razkriti na Galapagosu

By

Morski biologi so naredili izjemen preboj z odkritjem dveh izjemno nedotaknjenih globokomorskih koralnih grebenov ob obali Galápaškega otočja. Ti grebeni, razkriti med nedavno ekspedicijo, dokazujejo ogromen vpliv teh edinstvenih ekosistemov na morsko biotsko raznovrstnost.

Ti novo najdeni grebeni, ki ležijo med 370 in 420 metri pod gladino oceana, so razširili naše razumevanje globokih, hladnovodnih koralnih grebenov Galapaškega morskega rezervata. Manjši greben meri impresivnih 250 metrov v dolžino, medtem ko se njegov večji dvojnik razteza na osupljivih 800 metrov. Odkritje teh grebenov kaže, da obstajajo že tisoče let in ohranjajo niz vrst kamnitih koral.

Odprava je bila sodelovanje brez primere, ki je vključevalo 24 znanstvenikov iz 13 prestižnih organizacij in univerz. Njihova misija se je začela 18. septembra z uporabo vrhunske tehnologije laserskega skeniranja za natančno preslikavo koralnih grebenov z osupljivo natančnostjo. Z uporabo te napredne tehnike so znanstveniki lahko zajeli najmanjše podrobnosti, tudi tako majhne kot 2 milimetra, in prepoznali žive organizme, ki živijo na morskem dnu. Ta preboj je pomemben mejnik, saj običajne metode podvodnega kartiranja običajno ne zagotavljajo slik morskega življenja v tako visoki ločljivosti.

Aprila so na Galapagosu odkrili prve globokomorske koralne grebene, zahvaljujoč podmornici, ki jo je uporabil človek. Kasnejše razkritje tega starodavnega podvodnega habitata, skupaj z dih jemajočimi morskimi organizmi, je osupnilo znanstveno skupnost. Raziskovalno skupino so med drugim sestavljali cenjeni znanstveniki s Schmidtovega inštituta za oceane, Direktorata narodnega parka Galapagos in Fundacije Charles Darwin (CDF).

Stuart Banks iz CDF je poudaril pomembnost teh ugotovitev in izjavil: "Iskanje tako globokih in dolgoživih grebenov nas popelje bližje zaščiti skritih dimenzij oceanske raznolikosti in razumevanju vloge, ki jo imajo globoki habitati pri ohranjanju zdravja našega oceana."

Med odpravo je ekipa raziskovala tudi podvodne gore znotraj nacionalnega morskega parka Isla del Coco. Te podvodne gorske formacije, čeprav niso dovolj visoke, da bi prebile gladino oceana, so se izkazale za dom različnih globokomorskih vrst koral, polnih jajčec, kar kaže na cvetočo biotsko raznovrstnost.

Odkritje teh neokrnjenih globokomorskih koralnih grebenov razkriva nekatere skrivnosti, ki se skrivajo v oceanskih globinah. Slike, ki so jih posneli raziskovalci, nam omogočajo, da smo iz prve roke priča dih jemajoči lepoti teh potopljenih ekosistemov in dvignemo zavest o tem, da jih je treba ohraniti in zaščititi za prihodnje generacije.

