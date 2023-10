Novo odkritje v astronomiji: skrivnostno izginjanje zvezd

Julija 1952 se je astronomski raziskovalni observatorij v Palomarju v Kaliforniji lotil fotografskega raziskovanja nočnega neba, da bi raziskal nebesna telesa, vključno z asteroidi. Niso vedeli, da bodo kmalu naleteli na nenavaden pojav, zaradi katerega bodo znanstveniki begali še desetletja.

Med raziskavo so tri zvezde nenadoma izginile v zrak, zaradi česar so astronomi obnemeli. Prva fotografska plošča je zajela te zvezde, združene tesno skupaj, ki so močno svetile z magnitudo 15. Toda le 53 minut kasneje, ko je bil isti del neba ponovno fotografiran, so zvezde popolnoma izginile brez sledu.

Čeprav zvezde redko izginejo, so lahko podvržene dogodkom, kot so eksplozije ali nenadna povečanja svetlosti. Vendar je popolno izginotje zelo nenavaden pojav. Fotografski dokazi so jasno pokazali prisotnost zvezd na začetni sliki in njihovo odsotnost na naslednji.

Teorija o hitrem zatemnjenju zvezd je bila upoštevana, vendar je naletela na precejšnje izzive. Kasnejša opazovanja niso razkrila nobenega dokaza, da bi zvezde zatemnile nad magnitudo 24. To pomeni, da bi zvezde zatemnile za osupljiv faktor več kot 10,000 v manj kot eni uri, kar se zdi neverjetno.

Znanstveniki so predstavili več teorij, ki pojasnjujejo ta skrivnostni dogodek. Ena od hipotez nakazuje, da bi lahko bile tri zvezde dejansko ena sama zvezda, ki je doživela prehodno povečanje svetlosti zaradi hitrega radijskega izbruha, ki ga oddaja magnetar. Med tem izbruhom je črna luknja z zvezdno maso morda prešla med zvezdo in Zemljo, kar je povzročilo, da se izbruh gravitacijsko leči in se v trenutku prikaže kot tri različne slike.

Druga intrigantna teorija nakazuje, da zvezde sploh niso bile zvezde, temveč rezultat kontaminacije z radioaktivnim prahom na fotografskih ploščah. Ker je bil observatorij Palomar v bližini puščav v Novi Mehiki, kjer so v tistem obdobju potekala testiranja jedrskega orožja, je možno, da so se plošče kontaminirale, kar je povzročilo, da so se na nekaterih slikah pojavile svetle lise, na drugih pa jih ni bilo.

Kljub tem teorijam je prava razlaga za izginule zvezde še vedno nedosegljiva. Znanstveniki še naprej preučujejo ta pojav v upanju, da bodo osvetlili ta skrivnostni dogodek in razvozlali skrivnosti vesolja.

FAQ

V: Ali lahko zvezde dejansko izginejo?

O: Zvezde redko popolnoma izginejo, saj so ogromna nebesna telesa z dolgo življenjsko dobo. Vendar pa so lahko izpostavljeni dogodkom, kot so eksplozije ali nenadna povečanja svetlosti.

V: Kakšne so možne razlage za izginule zvezde?

O: Znanstveniki so predlagali več teorij, vključno z možnostjo hitrega zatemnitve zvezd ali idejo, da zvezde sploh niso bile zvezde, temveč kontaminacija na fotografskih ploščah.

V: Ali so lahko te izginule zvezde posledica onesnaženja z radioaktivnim prahom?

O: Teorija nakazuje, da bi bile zvezde lahko iluzija, ki jo je povzročil radioaktivni prah, ki je prisoten na fotografskih ploščah iz bližnjih testiranj jedrskega orožja. Ta teorija ostaja ena od možnih razlag.

V: Ali so od takrat opazili podoben pojav?

O: Medtem ko so primeri izginjajočih zvezd izredno redki, obstajajo poročila o podobnih dogodkih pri nekaterih astronomskih opazovanjih. Vendar vsak dogodek predstavlja svoj edinstven niz izzivov in skrivnosti, ki jih morajo znanstveniki rešiti.