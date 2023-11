Nov pogled na usodo eksoplanetov v orbiti Rho Coronae Borealis

Nedavna študija, objavljena v The Astrophysical Journal, je osvetlila bližajočo se propad štirih eksoplanetov v sistemu Rho Coronae Borealis (RCB). Ti eksoplaneti se soočajo z neizogibno usodo, saj se njihova gostiteljska zvezda, rumena pritlikavka, podobna našemu Soncu, približuje svoji fazi rdečega orjaka, ki naj bi nastopila čez približno milijardo let.

Študijo z naslovom »Planetary Engulfment Prognosis within the Rho CrB System« je izvedel Stephen R. Kane iz Oddelka za zemeljske in planetarne znanosti na Univerzi Kalifornije v Riversideu. Kane je raziskoval prihodnost Rho Coronae Borealis in njegovih eksoplanetov z uporabo modelov zvezdne evolucije.

Raziskava je pokazala, da so trije od eksoplanetov, imenovani Rho Coronae Borealis e, b in c, v posebej ranljivem položaju zaradi svoje neposredne bližine zvezdi. Ti najbolj notranji planeti so v nevarnosti, da jih zvezda, ki se širi, popolnoma zajame, ko preide v fazo rdeče velikanke.

Medtem ko nekatere študije kažejo, da je usoda planetov z maso pod Jupiterjem v določenem razponu od zvezde zapečatena, kar pomeni, da nimajo možnosti za preživetje, obstaja kanček upanja za druge planete v sistemu. Ko zvezda nabrekne, lahko planeti gravitacijsko vplivajo drug na drugega, kar lahko vodi do resonanc srednjega gibanja in jih odpelje dlje od zvezde. V nekaterih primerih lahko ta interakcija zagotovi možno pot za pobeg za te planete.

Vendar pa lahko iste interakcije plimovanja, ki lahko potencialno rešijo planet, delujejo tudi proti njemu. Gravitacijske sile med planeti in zvezdo jih lahko poženejo navznoter in jih spiralno pripeljejo bližje njihovi smrti. Znanstveniki te procese aktivno preučujejo z opazovanjem zvezd, ki zapuščajo glavno zaporedje.

Medtem ko se usoda vsakega posameznega eksoplaneta v sistemu Rho Coronae Borealis lahko precej razlikuje, raziskava kaže, da bo planet e, najbolj notranji planet, verjetno hitro izhlapel, ko ga bo zajela zvezda. Planet b, najmasivnejši od štirih eksoplanetov, naj bi doživel motnjo plimovanja, zaradi česar je njegovo preživetje malo verjetno. Nabrekanje zvezde, ki ga povzroča material planeta b, bi lahko vplivalo tudi na usodo planetov c in d, kar bi pospešilo njuno zajetje.

Medtem ko modeli in simulacije zagotavljajo ključen vpogled v prihodnost Rho Coronae Borealis in njegovih eksoplanetov, je podrobnosti o njihovi usodi še vedno težko ugotoviti tako daleč vnaprej. Kljub temu ta raziskava ponuja nov pogled na možne rezultate eksoplanetov, ki krožijo okoli zvezde v fazi rdečega velikana.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

V: Kaj je Rho Coronae Borealis?

O: Rho Coronae Borealis je zvezda rumena pritlikavka, ki se nahaja približno 57 svetlobnih let od Zemlje. Ima podobnosti z našim Soncem glede mase, polmera in svetilnosti.

V: Koliko je stara Rho Coronae Borealis?

O: Rho Coronae Borealis je stara približno deset milijard let, kar pomeni, da je dvakrat starejša od našega Sonca.

V: Kaj je faza rdečega velikana?

O: Faza rdeče velikanke je stopnja zvezdnega evolucije, kjer se zvezda, kot je Rho Coronae Borealis, poveča do epskih razsežnosti zaradi izčrpavanja vodikovega goriva v svojem jedru. Ta faza nastopi, ko zvezda izčrpa jedrsko gorivo in se njene zunanje plasti razširijo.

V: Ali bo zvezda popolnoma požrla eksoplanete?

O: Najbolj notranji eksoplanet, Rho Coronae Borealis e, naj bi hitro izhlapel. Masivni eksoplanet, Rho Coronae Borealis b, bo verjetno doživel motnjo plimovanja, medtem ko bodo drugi eksoplanete lahko zajeli ali pa bodo izgubili maso zaradi izhlapevanja, ko se bodo spiralno vrteli proti zvezdi.

V: Ali obstaja kaj upanja za preživetje eksoplanetov?

O: Nekatere interakcije med eksoplaneti lahko povzročijo resonanco povprečnega gibanja ali jih odpeljejo dlje od zvezde, kar predstavlja potencialno pot za pobeg. Vendar pa jih lahko gravitacijske sile približajo tudi propadu. Preživetje eksoplanetov ostaja negotovo.