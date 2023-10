Razrešena skrivnost zgodnjih svetlih galaksij: nastanek razpokanih zvezd

Vesoljski teleskop James Webb (JWST) je nedavno posnel slike nekaterih najzgodnejših galaksij v vesolju, ki so nastale v nekaj sto milijonih let po velikem poku. Te galaksije so bile videti presvetle, prevelike in preveč razvite za svojo starost, kar je izpodbijalo standardni model kozmologije. Vendar pa nova raziskava, objavljena v The Astrophysical Journal Letters, kaže, da lahko to skrivnost pojasni bursty formation star, pojav, ki vključuje kratka, intenzivna obdobja rojstva in smrti zvezd, ki jim sledijo daljše, tišje faze.

Raziskovalci so uporabili napredne računalniške simulacije iz projekta Feedback of Relativistic Environments (FIRE), da bi raziskali to težavo. Simulacije so pokazale, da bi lahko nastajanje razpokanih zvezd povzročilo presenetljivo svetlost, opaženo v zgodnjih galaksijah, ki jih je posnel JWST. Rafalno nastajanje zvezd je običajno v galaksijah z majhno maso in je značilno za izbruhe nastajanja zvezd, ki jim sledijo eksplozije supernov, ki izvržejo plin, ki kasneje pade nazaj in tvori nove zvezde. Vendar, ko galaksije postanejo dovolj masivne, njihova gravitacija drži galaksijo skupaj in jo spravi v stabilno stanje ter prepreči izmet plina.

Če bi bila ta razlaga potrjena, bi se izognili potrebi po revizijah ali prilagoditvah standardnega modela kozmologije. Ugotovitve osvetljujejo fiziko kozmične zore in izpodbijajo prejšnje špekulacije o zgodnjem vesolju. Z zagotavljanjem trdnih opazovalnih dokazov je JWST močno povečal naše razumevanje fizičnih podrobnosti galaksij in nam omogoča, da ponovno pregledamo in preučimo fiziko zgodnjega vesolja.

