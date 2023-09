Najstniški raziskovalec odkrije oso s sposobnostjo vrtanja skozi plastiko

V izjemnem odkritju je najstniški raziskovalec Matvey Nikelshparg ugotovil, da ima vrsta parazitoidne ose sposobnost vrtanja skozi plastiko. Nikelshparg, ki ima strast do preučevanja parazitoidnih os, je to odkril med izvajanjem poskusov z žuželkami v svojem domačem laboratoriju.

Zadevna vrsta, Eupelmus messene, je majhna osa, ki običajno odloži jajčeca na ali v druge žuželke. Te ose uporabljajo organ, imenovan ovipozitor, za vrtanje v otrdele rastlinske izrastke, znane kot žolčniki, ki ščitijo ličinke drugih vrst os. Nikelshparg pa je opazil, da lahko osa E. messene uporabi svoj ovipozitor za vrtanje skozi plastično petrijevko in odloži jajce zunaj posode.

Nikelshparg je poročal o svojih ugotovitvah v The Journal of Hymenoptera Research. Izvajal je poskuse, da bi raziskal, kaj bi se zgodilo, če bi več os E. messene postavili z eno ličinko gostitelja v petrijevko. Medtem ko je večina os takoj napadla ličinko, se je en posameznik namesto tega odločil vrtati v polistirensko steno posode. To vedenje so opazili pri osmih od 56 vzgojenih os.

Proces vrtanja skozi plastiko je za ose trajal več kot dve uri, med katerimi so si vzele odmor za malico ali vodo. Raziskovalci so tudi ugotovili, da se vrtanje ose razlikuje od njihovega vrtanja v žolče. Videti je bilo, da so imele ose prilagodljivo vedenje pri vrtanju, ko je šlo za plastične površine.

Sposobnost teh os, da prodrejo skozi plastiko, predstavlja zanimiva vprašanja. Ni jasno, kako ose preluknjajo gladko površino petrijevke, še posebej, ker v plastiki ni razpok, ki jih običajno izkoriščajo v žolčih. Poleg tega ostaja neznano, zakaj druge sorodne vrste ne kažejo enakega vedenja.

To odkritje bi lahko imelo širše posledice za razumevanje orodij za prebadanje različnih žuželk, vključno s komarji, ki prenašajo bolezni. Lahko celo privede do razvoja nove kirurške opreme, ki se zgleduje po sposobnostih vrtanja os.

Viri:

– Journal of Hymenoptera Research

– Uroš Cerkvenik, biolog na Univerzi v Ljubljani v Sloveniji