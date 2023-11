Nova odkritja na Ganimedu: Odkrivanje skrivnosti Jupitrove največje lune

Nasina misija Juno je dosegla prelomen mejnik z odkritjem pomembnih novih ugotovitev o Ganimedu, največji Jupitrovi luni. Med bližnjim preletom je spektrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) vesoljskega plovila naredil osupljivo odkritje, saj je zaznal mineralne soli in organske spojine na površini lune. Ta ključni preboj, objavljen v reviji Nature Astronomy, je znanstvenikom omogočil neprecenljiv vpogled v sestavo Ganimeda in skrivnostni skriti ocean pod njegovo ledeno skorjo.

Ganimed, luna, večja od planeta Merkur, že leta navdušuje raziskovalce zaradi svojega velikega notranjega oceana. Čeprav so prejšnja opazovanja Nasinega vesoljskega plovila Galileo in vesoljskega teleskopa Hubble namigovala na prisotnost soli in organskih snovi, je bila raven ločljivosti nezadostna za določitev prepričljivih dokazov.

Vendar pa je 7. junija 2021 Juno izvedla senzacionalen prelet od blizu Ganimeda in se približala le 650 milj od lunine površine. Med tem izrednim srečanjem je instrument JIRAM ujel izjemne infrardeče slike in spektre, ki so razkrili zapletene podrobnosti luninega terena.

Podatki, ki jih je zbral Juno, so presenetili znanstvenike s svojo neprimerljivo stopnjo podrobnosti, ki prikazuje prostorsko ločljivost, boljšo od 0.62 milje na slikovno piko. To je omogočilo odkrivanje in analizo značilnih spektralnih značilnosti v materialih, ki niso voda-led, vključno s hidriranim natrijevim kloridom, amonijevim kloridom, natrijevim bikarbonatom in potencialno alifatskimi aldehidi.

Opisni stavek: Te izjemne ugotovitve namigujejo na Ganimedovo zanimivo zgodovino nastanka, saj prisotnost amonijskih soli kaže na to, da so se na luni morda nabrali dovolj hladni materiali, da kondenzirajo amoniak. Poleg tega karbonatne soli potencialno izvirajo iz ledu, bogatega z ogljikovim dioksidom.

Zanimivo je, da so bile najvišje koncentracije soli in organskih snovi odkrite v temnih in svetlih terenih, ki se nahajajo na določenih zemljepisnih širinah, zaščitenih pred Jupitrovim intenzivnim magnetnim poljem. To zanimivo opazovanje kaže, da so odkriti materiali morda ostanki slanice globokega oceana, ki je nekoč dosegla Ganimedovo zamrznjeno površino.

Ko misija Juno napreduje, še naprej razkriva skrivnosti Jupitra in njegovih različnih lun. Poleg svojih prelomnih odkritij na Ganimedu je Juno natančno opazovala tudi Evropo in je zdaj pripravljena raziskati Io med njenim prihajajočim preletom.

