Zvoki Panda: poslušanje komunikacije starodavnega drevesa

Nedavno so bili narejeni posnetki, ki nam omogočajo slišati zvoke, ki jih proizvaja eden najobsežnejših in najstarejših živih organizmov na Zemlji. Pando, ogromen gozd, ki ga sestavlja eno samo drevo, je izjemna rastlina, ki pripada vrsti trepetlike. S 47,000 stebli, ki imajo vsa enak DNK, se Pando razprostira na 100 hektarjih v Utahu. To kolosalno živo bitje je ocenjeno na 12,000 let in tehta 6,000 metričnih ton in se ponaša z drevesnimi stebli, ki se dvigajo do 24 metrov.

Zvočni umetnik Jeff Rice je sodeloval s Friends of Pando, da bi posnel zvoke tega skritega organizma. Ko je Rice postavil hidrofon v votlino na dnu veje in ga napel do korenin drevesa, je odkril šibek zvok, ki je celo zajel vibracije med nevihto. Umetnik verjame, da vibracije povzročajo milijoni listov v gozdu, ki vibrirajo in prenašajo svoje vibracije navzdol skozi veje v zemljo.

Pandov koreninski sistem je medsebojno povezan, kar dokazujejo posneti zvoki udarcev, ko se od daleč potrka po veji. Medtem ko so skupni koreninski sistemi pogosti pri vrstah trepetlike, Pando izstopa zaradi svoje izjemne velikosti in starosti.

Ta priložnost brez primere za poslušanje zvokov Panda ima tako umetniški kot znanstveni potencial. Lance Oditt, ustanovitelj Friends of Pando, vidi možnost uporabe teh zanesljivih podatkov v znanstvenih študijah za boljše razumevanje ogromnega skritega hidravličnega sistema, ne da bi pri tem povzročil kakršno koli škodo.

Jeff Rice je poudaril pomen naravnih zvokov v okoljskih študijah in izjavil, da so zapis lokalne biotske raznovrstnosti in se lahko uporabljajo za merjenje okoljskih sprememb. Na žalost je Pando trenutno v zatonu zaradi človeških dejavnosti, kot sta čiščenje habitatov in izkoreninjenje plenilcev, ki pomagajo nadzorovati populacije rastlinojedih živali. To vzbuja zaskrbljenost glede prihodnosti tega izjemnega organizma in ekosistema, ki ga podpira.

Viri:

– Znanstveno opozorilo: URL

– Prijatelji Panda: URL