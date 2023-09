Gliese 367 b: Ultra-gost eksoplanet s skrivnostnim izvorom

Astronomi so odkrili izjemen eksoplanet, imenovan Gliese 367 b, znan tudi kot Tahay, ki je pritegnil njihovo pozornost zaradi svojih edinstvenih lastnosti. Gliese 367 b je kategoriziran kot planet ultrakratkega obdobja (USP), ki opravi orbito okoli svoje zvezde v samo 7.7 ure. To je eden od skoraj 200 drugih planetov USP, ki so bili doslej identificirani. Toda tisto, kar ločuje Gliese 367 b, je njegova neverjetna gostota, skoraj dvakrat večja od Zemljine.

Zaradi tako visoke gostote znanstveniki menijo, da mora biti Gliese 367 b skoraj v celoti sestavljen iz železa, saj je bil njen kamniti plašč odstranjen. Elisa Goffo, glavna avtorica nedavne študije o Gliese 367 b, ga primerja z Zemlji podobnim planetom brez kamnitega plašča.

Gliese 367 b je bil prvotno odkrit s podatki iz NASA-inega satelita za raziskovanje tranzitnih eksoplanetov (TESS). Kasnejše raziskave so izboljšale meritve in zagotovile natančnejšo oceno njegove mase in polmera. Masa planeta je zdaj določena na 63 % Zemljine, njegov polmer pa 70 % Zemljinega.

Eden od zanimivih vidikov Gliese 367 b je njegov izvor. Zelo malo verjetno je, da je planet nastal v sedanjem stanju. Ena od možnosti je, da gre za jedro planeta, ki mu je bil plašč odstranjen zaradi katastrofalnega dogodka ali trkov z drugimi protoplaneti med njegovim zgodnjim nastankom. Druga možnost je, da je bil Gliese 367 b obdan z železom bogatim območjem v protoplanetarnem disku, iz katerega je nastal.

Raziskava, ki so jo opravili Goffo in njena ekipa, je razkrila tudi prisotnost še dveh planetov v sistemu Gliese 367: Gliese 367 c in d. Prisotnost teh dodatnih planetov podpira idejo, da planete USP pogosto najdemo v sistemih z več planeti, kar namiguje na možne scenarije nastanka.

Gliese 367 b je član edinstvenega razreda eksoplanetov, imenovanih super-Merkur. Ti planeti imajo podobno sestavo kot Merkur, vendar so večji in gostejši. Zlasti Gliese 367 b je najgostejši planet USP, odkrit doslej, z železnim jedrom, ki predstavlja 91 % njegove mase.

Medtem ko natančen izvor Gliese 367 b ostaja skrivnost, njene nenavadne značilnosti še naprej izzivajo trenutne modele oblikovanja planetov. Nadaljnje študije in opazovanja tega fascinantnega eksoplaneta lahko zagotovijo dragocen vpogled v nastanek in razvoj planetov v ekstremnih razmerah.

