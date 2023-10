Astroforge se pripravlja na prvo komercialno misijo v globoko vesolje

Astroforge, podjetje s sedežem v Kaliforniji, močno napreduje pri svoji misiji pridobivanja plemenitih kovin v vesolju. Podjetje naj bi naslednje leto izstrelilo svoje vesoljsko plovilo Brokkr-2 na raketo kot del SpaceX-ovega programa Artemis. To bo prvič, da bo zasebno podjetje poslalo misijo v globoko vesolje.

Motivacija za vesoljsko rudarjenje je vse večja potreba po kovinah, saj se svet odmika od fosilnih goriv in h obnovljivim virom energije. Zemljini viri so omejeni, rudarjenje na tradicionalnih lokacijah pa prinaša gospodarske in okoljske stroške. Vendar številni asteroidi v našem sončnem sistemu vsebujejo bogastvo kovin, kot so kobalt, nikelj in kovine platinske skupine, ki so ključne za industrije prihodnosti. Poleg tega imajo ti asteroidi višje koncentracije kovin kot na Zemlji, kar pomeni, da je treba izkopati manj materiala, da se proizvede več kovin.

Astroforge želi izkoristiti ta trg z uspešno komercializacijo rudarjenja v vesolju. Medtem ko so druga podjetja v preteklosti že poskušala rudariti v vesolju, Astroforge verjame, da je trenutna pokrajina ugodnejša zaradi nižjih stroškov in razpoložljivosti že pripravljenih komponent iz uspešnega ekosistema vesoljskih podjetij. Skupni stroški Astroforgeove misije Brokkr-2 so ocenjeni na manj kot 10 milijonov dolarjev.

Ustanovitelja Astroforgea, Matt Gialich in Jose Acain, imata izkušnje na področju vesoljskega inženiringa z izkušnjami v SpaceX in drugih vesoljskih podjetjih. Prepoznali so potencial za vesoljske misije, vendar so jih odvrnili birokratski izzivi, povezani z delom na projektih globokega vesolja. Namesto tega so se odločili lansirati Astroforge, da bi izkoristili napredek vesoljske tehnologije in možnost nižjih stroškov izstrelitve.

Za svojo prvo misijo v globokem vesolju je Astroforge ciljal na asteroid tipa M, za katerega se domneva, da vsebuje večjo koncentracijo kovin kot Zemlja. Medtem ko bo začetna misija vključevala prelet asteroida za zbiranje podatkov in raziskovanje, Astroforge upa, da bo te informacije uporabil za prihodnje rudarske operacije.

Napredek podjetja Astroforge pri razvoju svojega vesoljskega plovila in uspešnem preizkusnem izstreljevanju njegovih raket dokazuje njegovo pripravljenost za komercialno misijo v globokem vesolju. Z naraščajočim povpraševanjem po kovinah in potencialom vesoljskih virov za izpolnitev teh potreb je Astroforge pripravljen na pomemben vpliv v rudarski industriji.

Vir: Forbes