Nove raziskave kažejo na starodavno Blatno jezero kot potencialni vir dokazov o življenju na Marsu

Glede na nove raziskave bodo znanstveniki, ki iščejo dokaze o pretekli bivalnosti na Marsu, morda želeli osredotočiti svojo pozornost na starodavno blatno jezero. Medtem ko se regije z obilnimi usedlinami na splošno štejejo za dobra izhodišča za iskanje, študija kaže, da je raziskovanje vira usedlin namesto regij, kamor so pritekle, morda bolj plodno.

Raziskovalci predlagajo, da regija Hydraotes Chaos, podregija Oxia Palus, vsebuje starodavno blatno jezero, ki bi lahko vsebovalo skrite dokaze o preteklem življenju. Blatno jezero, ki je nastalo zaradi izpustov stratigrafije blatnika, napolnjenega s plinom, pred skoraj 4 milijardami let, ponuja edinstven vpogled v starodavne materiale vodonosnika.

Za razliko od obsežnih poplavnih kanalov, ki prekrivajo Mars, ravni bazen v Hydraotes Chaosu poenostavlja pregledovanje marsovskih vodonosnikov in zmanjšuje tveganje za pridobivanje sedimentov s kopnega. Še več, podpovršje Marsa je morda ostalo primerno za bivanje tudi potem, ko je površje planeta postalo negostoljubno. Zato bi lahko raziskovanje sedimentov v blatnem jezeru odkrilo dokaze o življenju iz Marsove geološke preteklosti.

NASA Ames razmišlja o ravnicah Hydraotes Chaos kot o možnem pristanišču za prihodnjo misijo, osredotočeno na iskanje biomarkerjev, zlasti lipidov, ki bi lahko zdržali milijarde let na Marsu. Regija predstavlja tudi druge fascinantne značilnosti, kot so razširjeni blatni vulkani in diapirji, ki omogočajo vpogled v podzemne procese in strukture Marsa.

Ta raziskava osvetljuje zapleteno geologijo Marsa in poudarja pomen raziskovanja regij, bogatih z usedlinami, kot je starodavno blatno jezero v Hydraotes Chaosu, pri iskanju dokazov o pretekli bivalnosti in morebitnih znakih življenja.

Viri:

– “Raziskovanje dokazov o ostankih sedimentnih izbruhov srednjega amazonskega vodonosnika na kaotičnem terenu Marsa” – Nature Scientific Reports

– Alexis Rodriguez, višji raziskovalec na Inštitutu za planetarne znanosti