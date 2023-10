Raziskovalci izvajajo kvantno simulacijo obratnega časovnega toka z uporabo prepletenosti

Raziskovalci z Univerze v Cambridgeu so prišli do zanimivega odkritja na področju kvantne mehanike. Z manipulacijo kvantnih zapletov so lahko simulirali, kaj bi se lahko zgodilo, če bi tok časa obrnil. Ekipa, ki jo vodi David Arvidsson-Shukur iz laboratorija Hitachi Cambridge, je svojo teorijo povezala s kvantnim meroslovjem, področjem, ki uporablja kvantno teorijo za zelo občutljive meritve. Poskus je vključeval zapletanje dveh delcev, od katerih je bil eden spremenjen tako, da je spremenil preteklo stanje drugega delca, s čimer se je spremenil izid eksperimenta.

Zapletenost se nanaša na to, da si skupina delcev deli enaka kvantna stanja tudi potem, ko so med seboj ločeni z velikimi razdaljami. Ta pojav podpira kvantno računalništvo, kjer se zapleteni delci uporabljajo za izvajanje kompleksnih izračunov. Medtem ko je koncept delcev, ki potujejo nazaj v času, predmet razprave, pristop ekipe iz Cambridgea meče novo luč na možnosti.

Simulacija ekipe je pokazala, da je teoretično mogoče retroaktivno spremeniti pretekla dejanja z uporabo manipulacije kvantne prepletenosti. Na primer, ponazorili so, kako lahko nekdo prvi dan pošlje darilo drugi osebi, ne da bi poznal njihov seznam želja do drugega dne, vendar kljub temu uspe na podlagi prejetih informacij spremeniti, kar je bilo poslano prvi dan. Ta inovacija odpira potencialne aplikacije v kvantnem računalništvu in drugih tehnologijah.

Poskus je pokazal 75-odstotno možnost neuspeha za opazovani učinek, kar pomeni, da je bil želeni rezultat dosežen le v enem od štirih poskusov. Da bi to ublažili, so raziskovalci predlagali pošiljanje številnih zapletenih fotonov in uporabo filtra za odstranitev nepopravljenih fotonov, s čimer bi zagotovili, da bodo nekateri sčasoma nosili posodobljene informacije. Čeprav ekipa pojasnjuje, da njihovo delo ne omogoča tradicionalnega potovanja skozi čas, predstavlja pomembno raziskovanje temeljev kvantne mehanike in sredstvo za popravljanje preteklih napak za boljšo prihodnost.

Študijo so podprle različne fundacije in organizacije, vključno s Švedsko-ameriško fundacijo, Spominsko fundacijo Lars Hierta, Girton College in Svetom za raziskave inženirskih in fizikalnih znanosti (EPSRC).

Vir: Univerza Cambridge, Physical Review Letters