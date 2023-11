Nova ruska vesoljska postaja načrtuje izstrelitev prvega modula do leta 2027

Prejšnji teden je ruski predsednik Vladimir Putin sklical srečanje z voditelji industrije, da bi razpravljali o razvoju ruskega gospodarstva s posebnim poudarkom na vesoljski industriji. Med obravnavanimi temami so bile širokopasovna konstelacija Sphere, raketa za večkratno uporabo Amur LNG in transportni energetski modul – inovativno vesoljsko dvigalo na jedrski pogon. Med srečanjem je predsednik Putin poudaril pomen načrtovane ruske vesoljske postaje in napovedal načrte za izstrelitev njenega prvega modula do leta 2027.

Trenutno je Kitajska edina država z lastno delujočo vesoljsko postajo. Ruska orbitalna postaja (ROS) želi to spremeniti. Prvi modul ROS bo služil kot kombinirani energetski in znanstveni modul, v njem pa bodo kozmonavti, izbrani po izbirnem postopku, podobnem tistemu na Mednarodni vesoljski postaji (ISS). Poleg razvoja ROS si Rusija prizadeva tudi za izboljšavo vesoljskega plovila Progress, ki deluje kot shuttle do ISS, in razvija novo transportno ladjo, imenovano Eagle. Zanimivo je, da je glavni konstruktor ROS-a Vladimir Kozhevnikov razkril, da ni načrtov za proizvodnjo kavnega aparata za člane posadke na ROS-u.

Na Mednarodni vesoljski postaji astronavti trenutno uživajo rekonstituirano kavo, postopek, ki vključuje manevriranje brez gravitacije in posebej oblikovane posode. Vendar pa je bil čas, ko je imela ISS svoj aparat za kavo. Leta 2015 je bil stroj ISSpresso prepeljan na vesoljsko postajo in ga namestila astronavtka ESA Samantha Cristoforetti, ki je njegovo uporabo prikazala v videu. Aparat ISSpresso, razvit v sodelovanju z Agrotec, Lavazza in Italijansko vesoljsko agencijo (ASI), je bil prvi kavni aparat s kapsulami, zasnovan za edinstveno mikrogravitacijsko okolje vesolja.

Stroj je uporabljal kapsule Lavazza, posebej izdelane za Zemljo, in razvili so novo tehnologijo za izpiranje hidravličnega sistema po vsaki natočeni kavi. Ta postopek čiščenja je ustvaril razliko v tlaku v posebni vrečki, ki je sprostila nezgrešljivo aromo, ko je bila vstavljena slamica. Čeprav je eksperimentalni aparat za kavo veljal za uspešnega, so ga leta 2017 vrnili na Zemljo in od takrat v vesolju ni bilo nobenega aparata za kavo.

