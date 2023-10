Asteroidi: potencialna grožnja Zemlji

NASA je 16. oktobra objavila vizualno privlačno infografiko, ki poudarja zaskrbljujoče vprašanje, ki bi lahko imelo katastrofalne posledice. Naloga, znana kot »Planetarna obramba«, vključuje NASA-ino opazovanje asteroidov, ki bi lahko trčili z Zemljo in povzročili obsežno opustošenje, podobno usodi dinozavrov. Vendar je odkrivanje teh asteroidov zapleten proces, saj ne oddajajo svetlobe.

Na srečo so bili pri tej misiji ključnega pomena novi teleskopi, posebej zasnovani za lov na asteroide. Od avgusta 2023 je znanih že 32,000 asteroidov blizu Zemlje. Prizadevanja za iskanje in sledenje teh asteroidov so bila hvalevredna, saj so več kot 405 milijonov opazovanj amaterskih in profesionalnih astronomov predložili Centru manjših planetov, osrednjemu središču NASA-ine planetarne obrambne strategije.

Statistični podatki, predstavljeni v infografiki, žal razkrivajo zaskrbljujočo resničnost. Od 32,000 znanih asteroidov blizu Zemlje jih je več kot 10,000 večjih od 140 metrov v premeru. Če bi eden od teh trčil v Zemljo, bi lahko izbrisal celotno mesto. Za primerjavo, meteor iz Čeljabinska, ki je leta 2013 povzročil škodo v Rusiji, je bil ocenjen na največ 20 metrov.

Infografika tudi poudarja, da bi lahko eden od ocenjenih 14,000 140 metrov širokih asteroidov, ki jih še ni odkrili, trčil v Zemljo. Poleg tega je približno 50 asteroidov s premerom 1 kilometer še vedno neodkritih. Trk asteroida te velikosti bi lahko imel katastrofalne posledice za civilizacijo.

Odgovornost za planetarno obrambo ni samo NASA, temveč skupina organizacij. Infografika služi kot opomnik, da je treba še narediti nekaj za zagotovitev varnosti človeštva. Že preprosto dejanje posredovanja informacij prek infografike lahko navdihne posameznike, da se pridružijo lovu na asteroide in tako prispevajo k prizadevanjem za obrambo planeta.

