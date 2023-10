Obstaja na tisoče potencialno nevarnih asteroidov, ki bi lahko opustošili mesta

Nasin oddelek za planetarno obrambo je odgovoren za odkrivanje in sledenje asteroidom, ki bi lahko trčili z Zemljo in povzročili obsežno uničenje. Čeprav se naloga morda zdi preprosta, je v resnici precej zahtevna. Asteroidi ne oddajajo svetlobe, zato jih običajno zaznamo, ko se sončna svetloba odbije od njihove površine in jo ujamejo teleskopi, ki opazujejo nočno nebo. V zadnjem času se je povečalo število teleskopov, posebej zasnovanih za lov na asteroide.

Glede na Nasino infografiko, objavljeno oktobra 2023, je trenutno znanih 32,000 asteroidov blizu Zemlje. Prizadevanja za identifikacijo in sledenje teh asteroidov so bila izjemna, z več kot 405 milijoni opazovanj, ki so jih amaterski in profesionalni astronomi predložili Centru manjših planetov, osrednjemu središču NASA-ine planetarne obrambne strategije.

Vendar infografika razkriva nekaj zaskrbljujočih statističnih podatkov. Od 32,000 asteroidov blizu Zemlje jih ima več kot 10,000 premer večji od 140 metrov. Če bi eden od teh asteroidov zadel Zemljo, bi lahko izbrisal celotno mesto. Za lažjo predstavo, asteroid, ki je leta 2013 udaril v okrožje Čeljabinsk v Rusiji, je bil ocenjen na 20 metrov v premeru in je povzročil veliko škodo in poškodbe.

Še bolj zaskrbljujoče pa je, da Nasini strokovnjaki menijo, da smo našli le manj kot polovico potencialno nevarnih 140 metrov širokih asteroidov. Ocenjujejo, da je več kot 14,000 teh asteroidov, ki jih je treba še odkriti. Poleg tega obstaja približno 50 asteroidov s premerom 1 kilometer, ki jih še niso našli. Trk asteroida te velikosti bi lahko imel katastrofalne posledice, ki presegajo uničenje enega samega mesta.

Planetarna obrambna skupnost, ki vključuje organizacije zunaj Nase, se sooča z zastrašujočo nalogo pri zagotavljanju varnosti človeštva. Vsak trud, ne glede na to, kako majhen je, igra ključno vlogo pri tej misiji. Privlačna infografika služi kot opomnik o pomembnosti nadaljnjih prizadevanj za prepoznavanje in sledenje potencialno nevarnim asteroidom.