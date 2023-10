Observatorij Vera C. Rubin odkriva asteroide z novim algoritmom

Observatorij Vera C. Rubin, ki naj bi začel delovati leta 2025, je svoje zmožnosti zaznavanja asteroidov predstavil še pred uradnim izstrelitvijo. Raziskovalci z Univerze v Washingtonu so razvili nov algoritem HelioLinc3D, ki je uspešno identificiral asteroid blizu Zemlje na podlagi le nekaj slik. Algoritem izvaja povezovanje več noči, pri čemer združuje podatke iz več noči, da poišče resnične predmete z manj opazovanji kot trenutna orodja.

Cilj observatorija Rubin je podvojiti število znanih asteroidov in potencialno nevarnih asteroidov (PHA) v prvih nekaj mesecih delovanja. PHA so asteroidi, ki imajo orbite dovolj blizu Zemljine orbite, da bi lahko potencialno trčili v naš planet. S svojim velikim teleskopom Simonyi Survey in največjo lečo ribje oko na svetu bo observatorij zajemal digitalne slike neba vsake tri dni in tako ustvaril približno 20 terabajtov podatkov na noč.

Heliolinc3D je bil testiran z uporabo podatkov iz raziskave ATLAS, ki jo je izvedla Univerza na Havajih. Med tem testom je algoritem uspešno identificiral PHA z imenom 2022 SF289, ki ga je opazoval ATLAS, vendar ni bil prepoznan kot nov predmet s tradicionalnimi metodami. Algoritem zaznava spremembe na nebu z odštevanjem zaporednih slik in ugotavljanjem razlik. Nato izmeri svetlost in položaj teh razlik.

Poleg identifikacije PHA naj bi observatorij Vera C. Rubin odkril različna druga odkritja sončnega sistema, vključno s predmeti Kuiperjevega pasu in potencialno večjimi medzvezdnimi objekti. Observatorij bo revolucioniral področje astronomije, saj bo zajel izjemno količino podatkov in znanstvenikom zagotovil dragocen vpogled v naš sončni sistem in širše.

