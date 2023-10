Študija kaže, da so plinski velikani pogostejši, kot se je prej mislilo

Nedavna študija, objavljena v reviji Nature Communications, je nakazala, da so lahko plinasti velikani, kot je Jupiter, pogostejši, kot se je prej mislilo, zlasti v tišjih območjih zvezdnih sistemov. Tradicionalno razumevanje zvezdnih sistemov je bilo, da so sestavljeni iz kamnitih planetov blizu zvezde in plinastih velikanov dlje od nje. Vendar so nedavna odkritja "vročih Jupiterjev", plinastih velikanov, ki krožijo zelo blizu svojih zvezd, izpodbijala to predpostavko.

Študija, ki so jo izvedli Raffaele Gratten in njegovi kolegi na italijanskem nacionalnem inštitutu za astrofiziko, se je osredotočila na premikajočo se skupino Beta Pictoris, majhno skupino zvezd, ki je oddaljena približno 115 svetlobnih let. Analizirali so maso in gibanje 30 zvezd v tej skupini in ugotovili, da bi lahko približno 20 od njih potencialno podpiralo plinaste velikane, podobne velikosti Jupitra, v zunanjih regijah njihovih zvezdnih sistemov.

Ta ugotovitev je pomembna, ker so prejšnje raziskave pokazale, da so plinasti velikani razmeroma redki v zvezdnih sistemih, saj ima manj kot ena od petih zvezd, podobnih Soncu, svojo različico Jupitra. Raziskovalci verjamejo, da je ključna razlika v okolju gibljive skupine Beta Pictoris, ki je redkejše in manj poseljeno v primerjavi z drugimi regijami nastajanja zvezd. V teh mirnih, razpršenih soseskah imajo plinasti velikani večje možnosti za nastanek in preživetje.

Plinski velikani, kot je Jupiter, se rodijo v hladnih zunanjih območjih zvezdnih sistemov, kjer lahko hlapljivi elementi kondenzirajo v led in plin. Vendar pa lahko nastanek in stabilnost teh planetov zmotijo ​​gravitacijske interakcije z drugimi planeti velikani ali zvezdami, ki gredo mimo. V gosto naseljenih zvezdnih območjih lahko prisotnost več zvezd in manjša razdalja med njimi plinastim velikanom otežita nastanek in ohranitev položaja.

Medtem ko astrofiziki razpravljajo o rojstnem kraju našega Sonca, ta študija kaže, da je malo verjetno, da bi naše Osončje nastalo iz gosto poseljenih zvezdnih jasli. Raziskave kažejo, da je naše Sonce morda nastalo na mirnejšem območju z le nekaj razpršenimi mladimi zvezdami. Za nadaljnje razumevanje nastajanja zvezdnih sistemov bodo potrebne dodatne študije na gostejših območjih nastajanja zvezd.

Podatki, ki jih je zbral ESA-jev observatorij Gaia, ki trenutno kroži okoli Sonca, bi lahko ponudili nadaljnje vpoglede v to zanimivo vprašanje.

Viri: Nature Communications, Inverse