Znanstveniki odkrivajo počasnejšo rast kozmičnih struktur od napovedane

Znanstveniki z Univerze v Michiganu so ugotovili, da velike kozmične strukture, kot so jate galaksij, rastejo počasneje, kot predvideva Einsteinova splošna teorija relativnosti. Odkrili so tudi, da je zatiranje rasti kozmičnih struktur še pomembnejše od tistega, kar napoveduje teorija zaradi pospeševanja širjenja vesolja, ki ga povzroča temna energija.

Porazdelitev galaksij v vesolju ni naključna; namesto tega se nagibajo k združevanju. Te kopice so se začele kot majhne gruče snovi v zgodnjem vesolju in so postopoma prerasle v galaksije, nato pa v galaktične jate in filamente. Na rast teh kozmičnih struktur vpliva gravitacijska interakcija in krčenje pod lastno gravitacijo.

Temna energija, ki je skrivnostna sestavina vesolja, pospešuje širjenje vesolja, vendar ima nasprotni učinek na rast velikih struktur. Duši motnje in upočasnjuje rast struktur. S proučevanjem združevanja in rasti kozmičnih struktur lahko znanstveniki pridobijo vpogled v naravo gravitacije in temne energije.

Za raziskovanje rasti struktur so raziskovalci uporabili različne kozmološke sonde. Analizirali so kozmično mikrovalovno ozadje, ki daje informacije o porazdelitvi snovi v zgodnjem vesolju. Preučili so tudi šibko gravitacijsko lečo oblik galaksij, da bi dekodirali porazdelitev snovi med nami in kozmičnim mikrovalovnim ozadjem.

Poleg tega so raziskovalci preučili gibanje galaksij v lokalnem vesolju, da bi sledili rasti struktur v poznejši čas. Razlika v stopnjah rasti, ki so jih opazili, postane bolj izrazita, ko se približujejo današnjemu času.

Te ugotovitve potencialno obravnavajo "napetost S8" v kozmologiji, ki se pojavi, ko dve različni metodi dajeta nedosledne vrednosti za parameter, ki opisuje rast struktur. Odkritje raziskovalcev o poznem zatiranju rasti bi lahko uskladilo obe vrednosti.

Skupina želi dodatno okrepiti statistične dokaze za to zaviranje rasti in pridobiti globlje razumevanje posledic svojih ugotovitev. To je vznemirljiva priložnost za odkrivanje nove fizike ali morebitnih sistematičnih napak v trenutnih modelih za boljšo razlago evolucije kozmičnih struktur.