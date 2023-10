Odkrit nov kvantni učinek: razkritje fenomena Spinaron

Prvič je skupina eksperimentalnih fizikov iz grozda odličnosti Würzburg-Dresden ct.qmat odkrila nov kvantni učinek, imenovan "spinaron". Ta prelomna ugotovitev izpodbija dolgoletni Kondov učinek, ki je bil standardni model za interakcijo magnetnih materialov s kovinami.

V svojem poskusu so raziskovalci postavili posamezne atome kobalta na površino bakra in jih izpostavili intenzivnemu zunanjemu magnetnemu polju v natančno nadzorovanem okolju. Z uporabo vrstičnega tunelskega mikroskopa so lahko opazovali spinsko usmerjenost atomov kobalta. Odkrili so, da vrtenje atomov kobalta nenehno preklaplja med pozitivnim in negativnim, kar vznemirja okoliške elektrone bakra. Ta pojav, znan kot spinaronov učinek, je leta 2020 napovedal teoretik Samir Lounis.

Obstoj učinka spinaron izpodbija Kondov učinek, ki je prevladujoča razlaga za interakcijo med kobaltom in bakrom. Kondov učinek nakazuje, da se različne magnetne usmeritve atoma kobalta in bakrovih elektronov medsebojno izničijo in tvorijo "kondojev oblak". Vendar pa učinek spinarona, ki ga je opazila Würzburška ekipa, dokazuje, da spreminjajoča se magnetizacija atoma kobalta in vezava z bakrovimi elektroni vodita v drugačno stanje.

To prelomno odkritje odpira nove možnosti na področju spintronike, kjer se vrtenje elektronov izkorišča za tehnološke aplikacije. Razumevanje in izkoriščanje učinka spinarona bi lahko vodilo do napredka v kvantnem računalništvu in shranjevanju informacij.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je učinek spinarona?

O: Učinek spinaron je nov kvantni učinek, opažen v poskusu, kjer so bili posamezni atomi kobalta postavljeni na površino bakra. Spin kobaltovih atomov nenehno preklaplja med pozitivnim in negativnim, kar vznemirja okoliške elektrone bakra.

V: Kaj je Kondo učinek?

O: Kondov učinek je teoretični koncept, ki je bil standardni model za razlago interakcije med magnetnimi materiali, kot je kobalt, in kovinami, kot je baker. Nakazuje, da se različne magnetne usmeritve medsebojno izničijo in tvorijo "kondojev oblak".

V: Kako odkritje učinka spinaron izpodbija Kondov učinek?

O: Opazovanje učinka spinaron s strani würzburške ekipe dokazuje, da spreminjajoča se magnetizacija atoma kobalta in njegova vezava z bakrovimi elektroni ustvarita drugačno stanje, kar je v nasprotju s predpostavkami o Kondovem učinku.

V: Kakšne so možne aplikacije razumevanja učinka spinaron?

O: Razumevanje in izkoriščanje učinka spinaron bi lahko vodilo do napredka v spintroniki, področju, kjer se vrtenje elektronov uporablja za tehnološke aplikacije, kot sta kvantno računalništvo in shranjevanje informacij.

vir: Naravna fizika