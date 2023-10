Znanstveniki dosegli preboj z nanofotonskim pospeševalnikom elektronov

Znanstveniki so naredili prelomen napredek pri pospeševanju delcev z uspešnim zagonom nanofotonskega pospeševalnika elektronov (NEA). Ta izjemen dosežek je odprl nove možnosti za široko paleto aplikacij. Glavna pospeševalna cev NEA meri le 0.02 palca v dolžino, osupljivih 54 milijonov krat krajša od obsega CERN-ovega velikega hadronskega trkalnika (LHC), največjega in najmočnejšega pospeševalnika delcev na svetu.

Primarni cilj ustvarjanja teh pospeševalnikov je izkoristiti energijo, ki jo proizvajajo pospešeni elektroni, za natančno medicinsko zdravljenje, ki lahko nadomesti bolj škodljive oblike radioterapije, ki se uporablja za boj proti rakavim celicam. Nanofotonski pospeševalnik elektronov zajema mikročip, ki vsebuje izjemno majhno vakuumsko cev, sestavljeno iz tisočev posameznih stebrov.

V nedavni študiji, ki so jo raziskovalci z Univerze Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (FAU) v Nemčiji objavili v reviji Nature, so elektrone pospešili z začetne energijske vrednosti 28.4 kiloelektronvolta na 40.7 keV. To znatno povečanje za skoraj 43 % dokazuje potencial NEA. Raziskovalci Univerze Stanford so ta dosežek že posnemali s svojim lastnim kompaktnim pospeševalnikom, čeprav nadaljnje ocene še potekajo.

Za razliko od LHC, ki uporablja več kot 9,000 magnetov za ustvarjanje magnetnih polj, ki poganjajo delce skoraj do svetlobne hitrosti, NEA deluje tako, da usmerja svetlobne žarke na stebre znotraj vakuumske cevi. Ta metoda kontrolirano ojača energijo, čeprav je posledično energijsko polje bistveno šibkejše. Elektroni, ki jih pospeši NEA, imajo le okoli milijoninko energije delcev, ki jih pospeši LHC.

Raziskovalci so optimistični glede izboljšanja zasnove NEA z raziskovanjem alternativnih materialov ali vključitvijo več cevi za večji pospešek delcev. Ta napredek lahko olajša prelomne aplikacije, kot je dajanje ciljne radioterapije neposredno na prizadeta področja v telesu z uporabo pospeševalnika delcev, nameščenega na endoskopu.

Pogosta vprašanja:

V: Kako se nanofotonski pospeševalnik elektronov (NEA) razlikuje od velikega hadronskega trkalnika (LHC)?

O: NEA je bistveno manjše velikosti in uporablja svetlobne žarke za pospeševanje delcev, medtem ko se LHC opira na magnete in dosega veliko višje energije delcev.

V: Kakšne so možne aplikacije NEA?

O: NEA obljublja zagotavljanje natančnega zdravljenja, zlasti na področju radioterapije raka.

V: Ali je mogoče NEA še izboljšati?

O: Raziskovalci verjamejo, da lahko z raziskovanjem alternativnih materialov ali zlaganjem več cevi izboljšajo zmogljivosti NEA in še bolj pospešijo delce.

Viri:

– Narava: nature.com

– Univerza Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (FAU): fau.eu