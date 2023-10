Opazovanje neba: 20.-23. oktober

Ta članek vsebuje informacije o opazovanju neba od 20. do 23. oktobra, vključno s položaji planetov, vidljivostjo Lune in meteorskim rojem Orionidov.

oktober 20

Merkur, najmanjši planet v sončnem sistemu, doseže vrhunsko konjunkcijo in bo novembra postal viden kot zvezda večernica.

V temnem oknu si je mogoče ogledati M1, meglico Rakovica, ki je ostanek ogromne zvezde, ki je eksplodirala leta 1054. Meglica je videti kot belkast madež na nebu, njen osrednji pulzar pa je viden z velikim teleskop.

oktober 21

Nocoj je mednarodna noč opazovanja Lune in Luna doseže prvo četrtino. To ponuja dobre možnosti za opazovanje ob mraku. Luna je ob sončnem zahodu v Strelcu, visoko na jugu in se premika proti jugozahodnemu obzorju.

Opazovalci lahko iščejo terminator, ki je črta, ki ločuje temna in svetla področja Lune. V bližini ekvatorja so vidne Apeninske gore in kraterji Arhimed, Avtolik in Aristil. Južno od ekvatorja lahko opazimo kraterja Albategnius in Hipparchus.

Meteorski roj Orionidov prav tako doseže vrhunec nocoj, z najboljšim časom za opazovanje v zgodnjih jutranjih urah 22. oktobra. Meteorji izvirajo iz razbitin, ki jih je za seboj pustil Halleyjev komet, in jih je mogoče videti blizu ozvezdja Orion, z radiantno točko severovzhodno od zvezda Betelgeuse. Opazovalci lahko pričakujejo, da bodo pred sončnim vzhodom videli 15 do 20 meteorjev na uro.

oktober 22

Najboljši čas za ogled meteorskega roja Orionidov je zgodnje jutranje ure med 2. uro zjutraj in lokalnim sončnim vzhodom. Radiantna točka meteorjev je blizu zvezde Betelgeuse v Orionu, najboljši pogledi pa bodo iz približno 45° na obe strani te točke.

Opazovalci bi morali najti temno nebo z jasnim pogledom na severni, vzhodni in južni horizont ter skenirati nebo za zvezde padalke. Astopotografi lahko tudi ujamejo meteorje v svoje slike. Stopnje meteorjev bi se morale izboljšati, ko se bliža zora.

oktober 23

Venera doseže največjo zahodno elongacijo ob 7. uri EDT in se pojavi na približno 46° od Sonca. Planet doseže tudi dihotomijo, saj je videti napol osvetljen. Opazovalci lahko primerjajo videz Venere v naslednjih nekaj dneh, da ugotovijo, kdaj je videti napol osvetljena.

Venera je trenutno vidna kot jutranja zvezda in bo še naslednjih nekaj dni.

Viri:

– Astronomija: Roen Kelly