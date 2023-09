Potrditev in zavrnitev: Iskanje najbolj oddaljene galaksije

Znanstveniki že dolgo iščejo najbolj oddaljeno galaksijo v vesolju. Pred kratkim je bil napovedan poskusni kandidat z imenom "Maisiena galaksija", kar nakazuje, da bi lahko obstajala v neverjetno zgodnji fazi kozmične zgodovine. Vendar pa so nadaljnje raziskave razkrile še eno galaksijo, CEERS-93316, ki se je zdela še dlje stran. Te ugotovitve je bilo treba preveriti.

Da bi določili razdaljo in starost teh morebitnih "najzgodnejših galaksij", so astronomi, ki jih je vodil Pablo Arrabal Haro iz Nacionalnega raziskovalnega laboratorija za optično-infrardečo astronomijo v Tucsonu, AZ, izvedli spektroskopske študije v sodelovanju z ekipo na Škotskem. Njihova raziskava je potrdila, da je Maisijina galaksija obstajala vsaj 390 milijonov let po velikem poku. Poleg tega so ovrgli prvotno oceno razdalje za CEERS-93316 in jo postavili na bolj realističen rdeči premik z~4.9, približno 12 milijard svetlobnih let stran.

Potrditev Maisiene galaksije in odkritje CEERS-93316 nudita dragocen vpogled v zgodnje vesolje. Zdi se, da so te galaksije bolj svetle kot druge v istem obdobju, kar kaže na hitro rast galaksij v prvih nekaj sto milijonih let po velikem poku, kar je izziv za sedanje modele nastajanja galaksij.

Za pridobitev natančnih meritev razdalje je raziskovalna skupina izvedla nadaljnje spektralne študije obeh galaksij. Spektroskopija jim je omogočila, da so potrdili visok rdeči premik Maisiene galaksije in ovrgli prejšnjo oceno za CEERS-93316. Z opazovanjem najzgodnejših galaksij astronomi upajo, da bodo razumeli pogoje in procese, ki so privedli do rojstva in razvoja teh objektov v zgodnjih fazah vesolja.

Ta raziskava, ki jo je omogočil vesoljski teleskop James Webb (JWST), dokazuje moč tega observatorija pri odkrivanju galaksij z visokim rdečim premikom. Misija JWST, da najde najbolj oddaljeno galaksijo na zori kozmičnega časa, bo znanstvenikom omogočila zbiranje podrobnih informacij o zgodnjem vesolju. Z vsakim odkritjem zmogljivosti teleskopa presegajo pričakovanja in zagotavljajo dragocen vpogled v fizične značilnosti galaksij v zgodnjem vesolju.

Medtem ko JWST še naprej zre v povoje vesolja, astronomi pričakujejo več objav o zgodnjih galaksijah. Sčasoma lahko JWST ali njegov naslednik odkrije izmuzljivo "prvo galaksijo", ki razkrije ključne informacije o vesolju nekaj sto milijonov let po velikem poku.

Viri:

– Sodelovanje z Global Team potrdi, ovrže oddaljene galaksije

– Potrditev in ovržba zelo svetlečih galaksij v zgodnjem vesolju

– Pogled nazaj v zgodnje vesolje: zgodba o potrditvi in ​​zavrnitvi