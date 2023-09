Izkoriščanje zalog vode na Luni bo morda zahtevalo premislek o načrtih, ugotavlja študija

Nova analiza luninih kraterjev je razkrila, da so ti elementi premladi, da bi vsebovali starodavne rezervoarje vodnega ledu, kar je izpodbijalo prejšnje napovedi o porazdelitvi in ​​številčnosti vode na Luni. Fizik Norbert Schörghofer in astrofizik Raluca Rufu sta izvedla študijo in ugotovila, da je večina kraterjev s stalnimi senčnimi žepi, ki so še posebej zanimivi za prihodnje raziskovanje, mlajših od 2.2 milijarde let.

Pred to študijo so znanstveniki verjeli, da lahko trajno zasenčene regije (PSR), kot so globoki kraterji, zaradi izjemno nizkih temperatur ujamejo in kopičijo vodni led več milijard let. Vendar pa analiza kaže, da PSR-ji niso bili dovolj dolgo zaščiteni pred Soncem, da bi omogočili to kopičenje.

Ugotovitve imajo pomembne posledice za lunarne misije, zlasti za NASA-ino misijo Artemis III, ki trenutno izbira mesta pristanka na podlagi bližine PSR. Medtem ko odkritje pomeni, da se na Luni ne pričakuje, da bodo obstajali starodavni rezervoarji vodnega ledu, pa tudi nakazuje, da bi starejši PSR lahko vsebovali več vode kot mlajši. Ugotavljanje starosti kraterjev bo pomagalo pri določanju primernih pristajališč za prihodnje misije.

Viri: Science Advances

Opredelitve:

Lunini kraterji: luknjice in jamice na lunini površini, ki jih povzročijo udarci kometov in asteroidov.

Vodni led: Zamrznjena voda v obliki ledu.

Trajno zasenčena območja (PSR): območja na površini lune, ki niso nikoli izpostavljena sončni svetlobi.

Rezervoarji: Naravni prostori za shranjevanje.