Supermasivna črna luknja v naši galaksiji: vrti se z osupljivo hitrostjo

Izberite kateri koli nebesni predmet v prostranem vesolju in velika verjetnost je, da ima izjemno sposobnost vrtenja. Od asteroidov, ki padajo z enega konca na drugega, do planetov in lun, ki se vrtijo okoli svojih osi, celo črne luknje kažejo ta očarljiv pojav. Presenetljivo je, da obstaja največja hitrost, s katero se lahko ti predmeti vrtijo, kar ponuja fascinanten vpogled v strukturo vesolja.

Za nebesna telesa, kot je naš dom, Zemlja, je največja hitrost vrtenja določena z njihovo površinsko težo. Medtem ko nas gravitacijska sila vleče proti središču našega planeta, rotacija Zemlje ustvarja subtilen navzven pritisk, znan kot centrifugalna sila. Čeprav je majhna, ima ta centrifugalna sila nekoliko manjšo težo na ekvatorju v primerjavi s poli. Dejansko je zaradi našega 24-urnega dneva razlika v teži med ekvatorjem in poli le 0.3 %.

Vendar Saturn s svojim razmeroma hitrim 10-urnim dnevom predstavlja oster kontrast, saj razlika v teži med njegovim ekvatorjem in poloma doseže znatnih 19 %. Ta razlika povzroči, da se Saturnovo plinasto telo rahlo izboči na ekvatorju. Zdaj pa si predstavljajte hipotetični planet, ki se vrti tako neverjetno hitro, da se razlika v masi poveča na 100 %. Takrat bi se gravitacijska sila planeta in centrifugalna sila na njegovem ekvatorju popolnoma uravnovesili. Vsako nadaljnje povečanje hitrosti vrtenja bi povzročilo katastrofalno posledico – planet bi preprosto razpadel. Čeprav je verjetno, da bi planet dosegel svojo prelomno točko pri nižji hitrosti vrtenja, ta hipotetična situacija ponazarja koncept največje hitrosti vrtenja.

Črne luknje, zanimive kozmične entitete, imajo svoje edinstvene značilnosti. Za razliko od oprijemljivih predmetov s fizično površino so črne luknje sestavljene iz osupljivih popačenj prostora in časa, ki jih povzroča njihova neizmerna gravitacija. Horizont dogodkov, meja, onkraj katere nič ne more uiti gravitacijskemu prijemu črne luknje, ne označuje fizične površine. Kljub temu imajo tudi črne luknje največjo hitrost vrtenja. Čeprav ni povezano z vrtenjem materiala, se rotacija črne luknje pripisuje zvijanju prostora-časa. Ta pojav, znan kot vlečenje okvirja, povzroči subtilno zvijanje prostora med vrtenjem nebesnih teles, kot je Zemlja.

Določanje hitrosti vrtenja črne luknje je lahko zahtevna naloga. V nedavni študiji so se znanstveniki osredotočili na supermasivno črno luknjo naše galaksije z analizo radijskih in rentgenskih opazovanj njene okolice. Intenzivna gravitacija črne luknje popači spektre svetlobe, ki jo oddaja bližnja snov, kar ponuja ključne vpoglede. S skrbnim preučevanjem intenzivnosti svetlobe pri različnih valovnih dolžinah je raziskovalna skupina ocenila vrtenje črne luknje. Njihove ugotovitve so presenetljivo pokazale, da parameter vrtenja črne luknje, označen z "a", pade med impresivno območje 0.84 in 0.96. To pomeni, da se supermasivna črna luknja naše galaksije vrti z osupljivo hitro hitrostjo in se približuje največji hitrosti vrtenja. Zanimivo je, da njen vrtljaj presega celo vrtenje črne luknje v M87, ki se ponaša s parametrom vrtenja med 0.89 in 0.91.

Ta prelomna raziskava meče novo luč na skrivnostno naravo črnih lukenj in njihove izjemne rotacijske lastnosti. Ugotovitve vabijo k nadaljnjemu raziskovanju skrivnosti vesolja in odkrivajo osupljive vpoglede v temeljno delovanje prostora in časa.

FAQ

V: Kakšna je največja hitrost vrtenja nebesnih teles?

O: Največja hitrost vrtenja se razlikuje glede na nebesni objekt. Pri objektih, kot je Zemlja, na največjo hitrost vpliva površinska gravitacija, medtem ko je pri črnih luknjah določena z zasukom prostor-časa.

V: Kako rotacija vpliva na težo predmeta na Zemlji?

O: Vrtenje Zemlje povzroči subtilen pritisk navzven, znan kot centrifugalna sila, kar povzroči nekoliko manjšo težo na ekvatorju v primerjavi s poli.

V: Ali se planet lahko vrti tako hitro, da bi razletel?

O: Da, če bi se planet vrtel z neverjetno visoko hitrostjo, bi centrifugalna sila na njegovem ekvatorju sčasoma uravnotežila gravitacijsko privlačnost planeta, kar bi povzročilo njegov razpad.

V: Kaj določa rotacijo črnih lukenj?

O: Medtem ko vrtenje oprijemljivih predmetov poganja vrtenje fizične mase, se črne luknje vrtijo zaradi zvijanja prostor-časa, ki ga povzroča njihova velika gravitacija.

V: Kako je bilo ocenjeno vrtenje supermasivne črne luknje naše galaksije?

O: Znanstveniki so analizirali radijska in rentgenska opazovanja okolice črne luknje ter proučevali popačenje svetlobnih spektrov, ki jih oddaja bližnja snov, da bi ocenili njeno vrtenje.