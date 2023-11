Teleskop James Webb odkriva morebitne znake življenja na oddaljenem planetu

By

Teleskop James Webb, najnaprednejši teleskop, kar jih je bilo kdaj ustvarjeno, je znova pritegnil pozornost znanstvenikov. V svojem najnovejšem prelomnem odkritju je teleskop zaznal zanimive kemične podpise na oddaljenem planetu, ki kažejo na možnost življenja onkraj Zemlje.

Ta planet, znan kot K120-2b, ki je oddaljen približno 18 svetlobnih let, je prekrit z ogromnim oceanom, za katerega se zdi, da lahko podpira življenje. Kar naredi to ugotovitev še bolj prepričljivo, je odkritje molekule, imenovane dimetil sulfid (DMS), ki je običajno povezana z živimi organizmi.

Poleg tega so raziskovalci ugotovili prisotnost metana in ogljikovega dioksida v atmosferi planeta. Zaradi teh ugotovitev, skupaj s statusom K2-18b kot hicejskega planeta – planeta z oceanom in atmosfero, bogato z vodikom – je vznemirljiva možnost za obstoj življenja.

Čeprav K2-18b spada med velikost Zemlje in Neptuna, ni podoben nobenemu drugemu planetu v našem sončnem sistemu. Čeprav so raziskovalci navdušeni nad temi odkritji, se je treba še veliko naučiti o tem skrivnostnem planetu in njegovih morebitnih prebivalcih.

Čeprav raziskovalni dokument, ki podrobno opisuje te ugotovitve, še ni bil podvržen strokovnemu pregledu, znanstveniki še vedno upajo in si želijo nadalje raziskati možnosti. Spektrograf Mid-Infared Instrument (MIRI) teleskopa James Webb bo imel ključno vlogo pri razkrivanju skrivnosti K2-18b in drugih podobnih eksoplanetov.

Znanstveniki upajo, da bodo s ciljem prepoznati znake življenja na eksoplanetih, primernih za bivanje, spremenili naše razumevanje vesolja in našega mesta v njem. Ta nedavna odkritja predstavljajo obetavne mejnike, ki prispevajo k našemu vse večjemu razumevanju hicejskih svetov in potenciala nezemeljskega življenja.

Medtem ko znanstvena skupnost nestrpno pričakuje nadaljnji razvoj in spoznanja, teleskop James Webb še naprej premika meje našega znanja in nas približuje odgovoru na prastaro vprašanje: Ali smo sami v vesolju?

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Kaj je teleskop James Webb?

Teleskop James Webb je najmočnejši teleskop, kar jih je kdaj zgradilo človeštvo. Ima sposobnost videti dlje in z večjo jasnostjo kot kateri koli prejšnji teleskop, s čimer širi naša obzorja na področju raziskovanja vesolja.

2. Kaj je Hycean planet?

Hycean planet je vrsta eksoplaneta, ki ima tako ocean kot atmosfero, bogato z vodikom. Ti planeti lahko podpirajo življenje, kot ga poznamo, zaradi česar so zelo zanimivi za znanstvenike.

3. Kako daleč je K2-18b?

K2-18b se nahaja približno 120 svetlobnih let od Zemlje.