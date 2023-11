Nezemljanski svet WASP-17 b: Odkrivanje izjemnih kremenčevih oblakov

V obsežnem kraljestvu eksoplanetov WASP-17 b izstopa kot resnično tuj svet. Ta plinski velikan, ki so ga odkrili leta 2009 in se nahaja približno 1320 svetlobnih let od Zemlje, ima nekaj izjemnih značilnosti, po katerih se razlikuje od našega znanega sončnega sistema. Z velikostjo, ki je 1.9-krat večja od Jupitra, in maso, ki je le 0.78-krat večja od Jupitrove, WASP-17 b velja za enega najbolj »napihnjenih« znanih planetov.

Kar resnično loči WASP-17 b, je njegova bližina matične zvezde in posledična klasifikacija kot "vroč Jupiter". WASP-3.7 b obkroži orbito v samo 17 zemeljskih dni in se nahaja v nevarni bližini svoje zvezde. Ta neposredna bližina ne vodi le do intenzivnega sevanja, ampak tudi povzroči, da je planet plimsko zaklenjen, pri čemer je ena stran nenehno obrnjena proti zvezdi, druga stran pa vedno kaže proti vesolju.

Zaradi neposredne bližine planeta svoji zvezdi se njegova temperatura dvigne na približno 1550 Kelvinov ali okoli 1280 stopinj Celzija na dnevni strani. Te temperature morda niso tako ekstremne kot nekateri drugi eksoplanete, kot je WASP-76 b, kjer lahko površinske temperature dosežejo žgočih 2400 stopinj Celzija, vendar še vedno povzročajo izjemne pojave.

Vesoljski teleskop James Webb (JWST), najnaprednejši vesoljski teleskop, ki je bil kdaj izstreljen, je pred kratkim naredil prelomno odkritje okoli WASP-17 b. JWST je s svojim srednjim infrardečim instrumentom (IRI) zaznal delce čistega kremena (SiO2) ali kremen v atmosferi eksoplaneta. To je prvič, da so kremen opazili okoli katerega koli eksoplaneta.

Prejšnja opazovanja atmosfer eksoplanetov so razkrila silikate, bogate z magnezijem, kot sta olivin in piroksen, vendar čistega kremena do zdaj niso odkrili. Ugotovitve kažejo, da je lahko kremen, opažen v atmosferi WASP-17 b, gradniki za večja zrna silikatov, ki jih najdemo na hladnejših eksoplanetih in rjavih pritlikavkah.

Preučevanje sestave oblakov eksoplanetov je ključnega pomena za razumevanje splošnih pogojev in procesov nastajanja. Prisotnost kremena v ozračju kaže na inventar različnih materialov v okolju in ponuja vpogled v to, kako oblikujejo planet.

Medtem ko je treba še veliko odkriti o kremenčevih oblakih na WASP-17 b, znanstveniki sumijo, da obstajajo predvsem vzdolž terminatorske črte, meje med dnevno in nočno stranjo planeta. Natančna količina kremena ostaja negotova, vendar je jasno, da nas WASP-17 b še naprej preseneča s svojimi nezemeljskimi lastnostmi.

FAQ

Zakaj je WASP-17 b tuji eksoplanet?

WASP-17 b velja za tuji eksoplanet zaradi bistveno drugačnih značilnosti v primerjavi s planeti v našem sončnem sistemu. To je plinski velikan, ki je veliko večji od Jupitra, vendar ima manjšo maso, zaradi česar je izjemno "napihnjen". Poleg tega njegova neposredna bližina matične zvezde in plimsko zaklenjena rotacija prispevata k njegovi tujerodni naravi.

Kakšen je pomen odkritja kremenčevih oblakov okoli WASP-17 b?

Zaznavanje kremenčevih oblakov v atmosferi WASP-17 b je pomembno, ker omogoča vpogled v splošne razmere na planetu in v to, kako se različni materiali združujejo, da oblikujejo njegovo okolje. To odkritje znanstvenikom pomaga bolje razumeti eksoplanete in procese njihovega nastajanja.

Kako je vesoljski teleskop James Webb prišel do tega odkritja?

Vesoljski teleskop James Webb je približno deset ur opazoval WASP-17 b s svojim srednjim infrardečim instrumentom (IRI). Z merjenjem učinka, ki ga je imel prehod skozi atmosfero eksoplaneta na zvezdno svetlobo, je teleskop identificiral edinstven signal, ki ga je mogoče razložiti le s prisotnostjo kremenčevih oblakov v atmosferi.

Zakaj je bližina WASP-17 b svoji zvezdi pomembna?

Neposredna bližina zvezde WASP-17 b povzroči intenzivno sevanje in ekstremne temperature na dnevni strani. Ti pogoji povzročajo izjemne pojave in prispevajo k tuji naravi eksoplaneta. Razumevanje učinkov bližine zvezd pomaga znanstvenikom razumeti raznolikost eksoplanetarnih sistemov.