Vpogled v orbite in sestave pritlikavih planetov, ki jih je razkril vesoljski teleskop James Webb

Nedavna študija, ki jo je vodila mednarodna ekipa astronomov, je uporabila vesoljski teleskop James Webb (JWST) za opazovanje in preučevanje treh pritlikavih planetov v Kuiperjevem pasu: Sedna, Gonggong in Quaoar. Opazovanja so bila izvedena z uporabo Webbovega bližnjega infrardečega spektrometra (NIRSpec) in so zagotovila nove vpoglede v orbite in sestave teh oddaljenih predmetov.

Kuiperjev pas je območje na robu našega sončnega sistema, poseljeno s predmeti. Bil je vir znanstvenih odkritij in je imel ključno vlogo pri razumevanju zgodovine našega sončnega sistema. Razporeditev objektov Kuiperjevega pasu (KBO), znanih tudi kot transneptunski objekti (TNO), zagotavlja dragocene informacije o gravitacijskih tokovih, ki so oblikovali sončni sistem, in namiguje na dinamično zgodovino planetarnih migracij.

Študija, ki jo je vodil Joshua Emery z univerze Northern Arizona, je pokazala, da imajo trije pritlikavi planeti v Kuiperjevem pasu zanimive sestave in orbitalne značilnosti. Opazovanja so pokazala prisotnost lahkih ogljikovodikov in kompleksnih organskih molekul, ki naj bi bile posledica obsevanja metana.

Prejšnje delo je pokazalo, da imajo lahko ti pritlikavi planeti na svojih površinah hlapen led, podoben drugim transneptunskim telesom, kot sta Pluton in Eris. Vendar pa so različne orbite Sedne, Gonggonga in Quaoarja sprožile vprašanja o prisotnosti teh hlapnih snovi zaradi različnih temperaturnih režimov in okolij obsevanja, ki jih doživljajo.

Z uporabo Webbovega instrumenta NIRSpec je ekipa opazovala vse tri pritlikave planete v bližnjem infrardečem spektru. Nastali spektri so pokazali obilico etana (C2H6) na vseh treh telesih, pri čemer je bila Sedna najvišja. Na Sedni so zaznali tudi acetilen (C2H2) in etilen (C2H4). Te molekule so produkti neposrednega obsevanja metana. Razlike v številčnosti teh molekul pripisujejo variacijam v temperaturi in okoljih obsevanja, ki jih doživljajo pritlikavi planeti.

Ti novi vpogledi, ki jih zagotavljajo opazovanja JWST, prispevajo k našemu razumevanju Kuiperjevega pasu in dinamike zunanjega sončnega sistema. S proučevanjem sestave in orbit teh oddaljenih predmetov lahko znanstveniki nadaljujejo z odkrivanjem bogate zgodovine in razvoja naše kozmične soseščine.

Opredelitve:

– Kuiperjev pas: območje na robu našega osončja onkraj orbite Neptuna, sestavljeno iz neštetih ledenih predmetov.

– Transneptunski objekti (TNO): Objekti, ki krožijo izven orbite Neptuna na zunanjih robovih sončnega sistema.

– Vesoljski teleskop James Webb (JWST): vesoljski teleskop, ki ga je izstrelila NASA in je zasnovan za opazovanje vesolja v infrardeči svetlobi.

– Bližnji infrardeči spektrometer (NIRSpec): instrument na JWST, ki meri intenzivnost svetlobe v bližnjem infrardečem območju.

– Pritlikavi planeti: Nebesna telesa, ki krožijo okoli Sonca, niso lune in imajo skoraj sferično obliko, vendar svojih orbit niso očistila drugih odpadkov.

– Obsevanje metana: proces, pri katerem so molekule metana izpostavljene sevanju, kar povzroči nastanek drugih molekul.

Viri:

– Emery, JP et al. (2023) »Prednatis študije o Sedni, Gonggongu in Quaoarju« (Icarus)

– NASA – misija vesoljskega teleskopa James Webb