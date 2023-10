Ciklično ozelenitev Sahare: vpogled v podnebje in razpršitev živali

Podnebni znanstveniki so nedavno odkrili, da je puščava Sahara podvržena občasnim intervalom ozelenitve, kjer obsežna območja vegetacije pokrivajo tipično suho pokrajino. Te zelene faze se pojavijo približno vsakih 21,000 let in so značilne za širjenje rek, jezer in živali, odvisnih od vode. Univerza v Helsinkih in Univerza v Bristolu sta vodili raziskavo, ki je bila objavljena v reviji Nature Communications.

Študija se osredotoča na raziskovanje mokrih faz, ki jih je doživela Sahara, pri čemer se je najnovejša ozelenitev zgodila med 5,000 in 15,000 leti. Z razvojem novega podnebnega modela, zasnovanega za simulacijo severnoafriških vlažnih obdobij, so raziskovalci lahko osvetlili vzroke in čas teh dogodkov.

Spremembe podnebja v Sahari pripisujejo spreminjajočim se razmeram v Zemljini orbiti, zlasti nihanju na njeni osi. To nihanje vpliva na sezonske razlike v porazdelitvi sončne energije in intenzivnost pojavov, kot je afriški monsun. Prejšnji podnebni modeli niso v celoti zajeli obsega vlažnih obdobij. Vendar pa novi model, ki ga je razvila raziskovalna skupina, omogoča boljše razumevanje mokrih razmer v Sahari.

Model razkriva, da so se severnoafriška vlažna obdobja pojavila približno vsakih 21,000 let v zadnjih 800,000 letih. Toplejša poletja na severni polobli okrepijo moč zahodnoafriškega monsunskega sistema, kar povzroči povečano količino padavin v Sahari. To pa spodbuja rast vegetacije savanskega tipa v regiji. V ledenih dobah ozelenitev ne pride, saj so visoke zemljepisne širine prekrite z ledom, ki hladi ozračje in zavira monsune.

Razumevanje vegetacijskega stanja Sahare ni le zanimivo, ampak tudi pomembno za sledenje gibanja živali v regiji in iz nje. Sahara deluje kot prehod, ki nadzoruje širjenje vrst med severno in podsaharsko Afriko ter na celino in iz nje. Menjava med vlažnimi in sušnimi fazami je igrala ključno vlogo pri razvoju in širjenju vrst v Afriki.

Z uspešnim modeliranjem severnoafriških vlažnih obdobij lahko raziskovalci pridobijo boljši vpogled v porazdelitev ljudi in razvoj našega rodu v Afriki.

Viri:

– Nature Communications, objavljena raziskovalna študija.

– Edward Armstrong, podnebni znanstvenik na Univerzi v Helsinkih in Univerzi v Bristolu.