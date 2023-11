Revolucioniranje vesoljskih misij: 3D-natisnjene bakrene tuljave oblikujejo prihodnost

By

Inovacije in tehnološki napredek na področju raziskovanja vesolja so dosegli nove višine z razvojem 3D-natisnjenih elektromagnetnih tuljav iz čistega bakra. Tradicionalno je bila izdelava elektromagnetnih tuljav kompleksnih oblik za vesoljske misije zahteven in dolgotrajen proces. Vendar pa je bila zahvaljujoč Programu splošne podporne tehnologije (GSTP) Evropske vesoljske agencije ta ovira premagana.

GSTP je imel v zadnjih 30 letih osrednjo vlogo pri spodbujanju sodelovanja med evropsko industrijo in akademskimi krogi, saj je omogočil sklenitev več kot 2,000 raziskovalnih pogodb. Ta zavezništva so pospešila izpopolnjevanje tehnologij, ki obravnavajo potrebe vesoljskih poletov in komercialnih aplikacij.

Eden od pomembnih projektov, ki ga vodi Zarm Technik v Nemčiji pod okriljem GSTP, je uspešno razvil celovit postopek za proizvodnjo elektromagnetnih tuljav z uporabo tehnologije 3D-tiskanja z lasersko prašno posteljo. S kombinacijo električne prevodnosti čistega bakra in svobode oblikovanja, ki jo zagotavlja aditivna proizvodnja, je zdaj mogoče enostavno in natančno izdelati zapletene oblike magnetnega polja.

Neverjeten potencial 3D-natisnjenih bakrenih tuljav presega vesoljske misije. Te tuljave najdejo kritično uporabo v električnih motorjih, magnetnih ležajih in magnetnih momentih, ki se uporabljajo za nadzor položaja satelitov. Vsestranskost tehnologije omogoča prilagojene zasnove tuljav, prilagojene specifičnim zahtevam magnetnega polja, kar omogoča izboljšano zmogljivost in učinkovitost v različnih panogah.

Ker GSTP praznuje svojo 30. obletnico, njegovega pomena pri spodbujanju tehnoloških pobud ESA ni mogoče preceniti. Program, ki je bil prvotno zasnovan leta 1993, da bi zagotovil, da agencija ostane v ospredju nastajajočih tehnologij, se je razvil v nepogrešljiv del strategije ESA. Uspeh GSTP je očiten v soglasnem sodelovanju vseh držav članic ESA.

Potovanje GSTP, ki je polno dosežkov in mejnikov, je mogoče raziskati s posebnim videoposnetkom, ki ga je ustvarila ESA. Videoposnetek zajema tri desetletja tehnološkega napredka in poudarja vplivne prispevke programa pri oblikovanju prihodnosti raziskovanja vesolja.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

Kaj so elektromagnetne tuljave?



Elektromagnetne tuljave so naprave, ki ustvarjajo magnetno polje, ko skozi njih teče električni tok. Široko se uporabljajo v različnih aplikacijah, vključno z električnimi motorji in krmilnimi sistemi. Kako so 3D-natisnjene bakrene tuljave koristne za vesoljske misije?



3D-natisnjene bakrene tuljave ponujajo možnost natančne izdelave kompleksnih oblik magnetnega polja. To je ključnega pomena za vesoljske misije, ki zahtevajo posebna magnetna polja za različne namene, kot so pogon, nadzor položaja in znanstveni poskusi. Kakšen je pomen General Support Technology Programme (GSTP) pri razvoju vesoljske tehnologije?



GSTP ima ključno vlogo pri napredku vesoljske tehnologije prek raziskovalnih pogodb in sodelovanja z industrijo in akademskim svetom. Podprla je razvoj številnih inovativnih tehnologij, vključno s 3D-natisnjenimi bakrenimi tuljavami, kar ESA omogoča, da ostane v ospredju potrebnih vesoljskih tehnologij. Katere druge aplikacije imajo lahko 3D-natisnjene bakrene tuljave?



Poleg vesoljskih misij najdejo 3D-natisnjene bakrene tuljave aplikacije v elektromotorjih, magnetnih ležajih in različnih industrijskih sistemih, ki zahtevajo natančen nadzor magnetnega polja. Fleksibilnost aditivnega izdelave omogoča prilagojene oblike tuljav za izpolnjevanje posebnih potreb.