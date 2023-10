Boeing Starliner: Priprave na zgodovinsko potovanje na ISS

NASA in Boeing se pripravljata na pomemben mejnik v raziskovanju vesolja, saj si marljivo prizadevata za dokončanje dejavnosti preverjanja in validacije za prihajajoči zgodovinski polet vesoljskega plovila Boeing Starliner. Ta prelomna misija bo prepeljala astronavte na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) in pomenila prvo misijo Starlinerja s posadko.

Izstrelitev, ki je bila prvotno načrtovana za marec, je bilo odločeno, da bo izstrelitev aprila bolje ustrezala prihajajočim rotacijam posadke in misijam oskrbe s tovorom to pomlad. Ta prilagoditev zagotavlja bolj gladko koordinacijo ključnih operacij za uspeh misije.

Izkušena astronavta Butch Wilmore in Suni Williams sta bila izbrana za pilota Boeing Starliner Crew Flight Test (CFT). Njihovo strokovno znanje in usposobljenost bosta imela ključno vlogo pri uspehu te misije.

Boeing si aktivno prizadeva za izpolnjevanje varnostnih zahtev in izvajanje pomembnih prizadevanj za popravilo strojne opreme v proizvodnem obratu Starliner pri NASA Kennedy. Eden kritičnih vidikov, ki se obravnava, je odstranitev ali sanacija traku P213, ki je bila dokončana za zgornjo kupolo in je trenutno v teku za spodnjo kupolo. Inženirji bodo opravili podrobne ocene, da bi zagotovili, da preostali trak predstavlja sprejemljivo stopnjo tveganja.

V okviru priprav, ki potekajo, je predvidena montaža novih zasnov padal do konca leta. Ta padala bodo vključevala modifikacije, ki bodo okrepile glavne vzmetne vrvi kupole ter mehke povezave drsnega in glavnega padala, s čimer se bo povečala splošna varnost.

Za nadaljnje izboljšanje dolgoročne funkcionalnosti Boeing in NASA načrtujeta modifikacije ventilov aktivnega toplotnega krmilnega sistema. Te spremembe je spodbudilo odkritje težave z obvodnim ventilom radiatorja v začetku tega leta. Obe ekipi sta sprejeli korektivne ukrepe in predlagali dodatne ukrepe, kot so čiščenje sistema, nadgradnje komponent in ublažitve delovanja, da bi preprečili podobne izzive v prihodnosti.

Ker je skoraj 98 % certifikacijskih izdelkov že dokončanih, se pričakuje zaprtje preostalih certifikacijskih izdelkov v začetku leta 2022. Pomemben napredek je bil dosežen tudi na področjih ročnega nadzora posadke in analize sistemov za prekinitev, kar je izpolnjevanje kritičnih zahtev za uspeh misije. .

Medtem ko se programska oprema za letenje CFT Boeing Starliner testira in moduli vesoljskega plovila nadaljujejo s predpoletno obdelavo, se vznemirjenje nad tem pomembnim mejnikom v raziskovanju vesolja povečuje. Astronavti NASA, izbrani za misijo CFT, so trenutno na strogem usposabljanju, sodelujejo z ekipami in sodelujejo v različnih simulacijah, da bi zagotovili uspešno osemdnevno misijo na ISS.

Bodite na tekočem z najnovejšim napredkom na uradnem blogu komercialne posadke in blogu o misiji CFT, saj nestrpno pričakujemo izstrelitev letala Boeing Starliner in naslednje poglavje v človeških vesoljskih poletih.

