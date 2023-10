Bonkers in odprava Brilliant Fram: drzna znanstvena pustolovščina

Odprava Fram, ki jo je v poznih 1800. stoletjih vodil norveški raziskovalec Fridtjof Nansen, ostaja ena najbolj izjemnih in drznih znanstvenih odprav v zgodovini. Cilj je bil doseči severni tečaj, podvig, ki se je stoletja izmikal raziskovalcem zaradi zahrbtnih razmer v zamrznjenem Arktičnem oceanu.

Za razliko od potovanja na južni tečaj, ki je zahtevalo prečkanje kopnega, je doseganje severnega tečaja pomenilo krmarjenje po nenehno premikajočem se zamrznjenem oceanu. Ledene plošče so predstavljale stalno grožnjo, saj so bile ladje stisnjene in zdrobljene, ko se je led združil. Nihče ni mogel najti načina za premagovanje te ovire, dokler brodolom na ruski strani Arktike ni privedel do odkritja toka, ki je tekel z ruske na kanadsko stran.

Nansen je skupaj s škotskim ladjedelnikom Colinom Archerjem zasnoval revolucionarno ladjo Fram, ki je lahko vzdržala pritisk ledu. Ladja je bila zgrajena kot lesena skleda za sadje, zaobljene oblike in zložljivim krmilom. V celoti je bil izdelan iz masivnega hrasta in zasnovan tako, da se dvigne navzgor, ko ga stisne led, kar mu omogoči, da lebdi na površini in ga tok odnese proti severnemu polu.

Posadka se je odpravila z zalogami za pet let in čakala, da jih bo led pripeljal do cilja. Vendar so po letu in pol spoznali, da so zašli s poti in da verjetno ne bodo dosegli Severnega tečaja. Nansen in spremljevalec sta se odločila, da bosta hodila proti polu, vendar je premikanje ledu onemogočilo napredovanje. Sčasoma so se morali vrniti in najti pot nazaj v civilizacijo.

Framska odprava je bila revolucionarna po svojem pristopu in znanstvenih prispevkih, čeprav ni dosegla končnega cilja. Posadka je zbrala dragocene podatke o arktičnem ledu, ki jih nihče drug ni pridobil že stoletje. Danes se njihove meritve še vedno uporabljajo v znanstvenih raziskavah.

Leta 2019 je odprava MOSAIC poskusila podobno pot do Frama, pri čemer je za referenco uporabila podatke, ki jih je zbrala Nansenova ekipa. Čeprav so se ledne razmere skozi čas spreminjale, znanstvena vrednost framske odprave ostaja pomembna.

Zaradi drznosti, znanstvene strogosti in prirojene norčavosti odprave Fram je to izjemno poglavje v zgodovini raziskovanja. Služi kot dokaz človeške radovednosti in želje po premikanju meja, tudi ob soočenju s stisko.

Viri:

– Muzej Fram, Oslo, Norveška

– Kraljeva geografska družba