Prvi miocenski fosili v vzhodni Afriki osvetljujejo evolucijsko zgodovino

Mednarodna skupina raziskovalcev, vključno s programom za geokronologijo in geologijo Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), je prišla do vznemirljivega odkritja v vzhodni Afriki. V prispevku, objavljenem v reviji iScience, skupina poroča o najdbi prvih miocenskih fosilov sesalcev v narodnem parku Gorongosa v Mozambiku, pomembnem mestu za razumevanje razvoja afriških ekosistemov in njegovega vpliva na linijo homininov.

Študija, ki jo je vodila dr. Susana Carvalho z Univerze v Oxfordu, je del projekta Paleo-Primate Gorongosa, katerega cilj je zaščititi biotsko raznovrstnost in spodbujati razvoj v lokalni skupnosti. Med ugotovitvami ekipe so fosilni zobje iz miocenskega obdobja, ki je trajalo od 5 do 23 milijonov let in je imelo ključno vlogo pri izvoru afriških opic.

Poleg tega so raziskovalci lahko določili radiometrične datume za geološko formacijo, imenovano Mazamba, rekonstruirali paleovegetacijo v regiji na podlagi pedogenih karbonatov in fosilnih gozdov ter opisali različne fosile, vključno z morskimi vretenčarji in nevretenčarji, plazilci, kopenskimi sesalci in fosilnimi gozdovi iz obalna paleookolja. Predvsem so odkrili novo vrsto orjaškega hiraksa, ki tehta med 124 in 153 kilogrami.

Ta prelomna študija ponuja dragocen vpogled v prej neraziskano afriško regijo. Mark Sier, pridruženi znanstvenik pri CENIEH in sodelavec Marie Sklodowska-Curie na Univerzi v Utrechtu, poudarja pomen raziskave in pravi: "Ta študija odpira povsem nov pogled na afriško regijo, ki je bila do zdaj paleontološko prazna." Sier trenutno raziskuje vpliv orbitalnih ciklov na sedimente v vzhodni Afriki kot del svojega tekočega projekta.

Na splošno odkritje teh miocenskih fosilov v vzhodni Afriki prispeva k našemu razumevanju evolucijske zgodovine regije in osvetljuje procese, ki so oblikovali afriške ekosisteme in vplivali na razvoj homininov. Raziskava, izvedena v narodnem parku Gorongosa, poudarja pomen paleontoloških študij za prizadevanja za ohranitev in pobude za razvoj skupnosti.

