Raziskovanje zgodnjih let vesolja: opazovalna kozmologija in radijski eksperimenti

Cynthia Chiang, izredna profesorica fizike na univerzi McGill, je delo z rokami vedno privlačila. Ta strast jo je pripeljala na področje opazovalne kozmologije, kjer preučuje nastanek in razvoj kozmosa z zbiranjem podatkov o zgodnjih letih vesolja.

Chiangina pot v opazovalno kozmologijo se je začela, ko je obiskala laboratorij na Kalifornijskem tehnološkem inštitutu med postopkom prijave na podiplomski študij. Vakuumska oprema in kriostati so jo takoj očarali in vedela je, da se želi ukvarjati s tem področjem. Po doktoratu se je pridružila znanstveni ekipi teleskopa Planck za preučevanje kozmičnega mikrovalovnega ozadja (CMB). Vendar pa je Chiang želel delati na izdelavi lastnega instrumenta.

Medtem ko je razmišljala o svojih naslednjih korakih, je Chiang preživela eno leto na južnem tečaju kot znanstvenica za prezimovanje za teleskop South Pole. V času, ko je bila tam, so jo začeli zanimati kozmični radijski valovi in ​​naredila prehod s proučevanja kozmičnih mikrovalov na kozmične radijske valove. Chiang je zdaj osredotočen na gradnjo, uvajanje in delovanje instrumentov, ki lahko zaznajo radijske signale iz ključnih obdobij zgodnjega vesolja, zlasti temne dobe in kozmične zore.

Temni vek se nanaša na čas, ko je bilo vesolje sestavljeno predvsem iz nevtralnega vodikovega plina. Kozmična zora se je pojavila nekoliko kasneje, ko so nastale prve zvezde. Ta obdobja je težko opazovati, zato morajo raziskovalci iti na oddaljene lokacije na Zemlji, da zmanjšajo motnje preostalega vesolja.

Chiangovi ročno izdelani instrumenti želijo ujeti svetlobo prvega kozmičnega sončnega vzhoda in temnih dob pred njim. Trenutno je le ena ekipa, imenovana EDGES, poročala o morebitnih opazovanjih iz obdobja kozmične zore, vendar je njihove rezultate še vedno treba potrditi ali ovreči z drugimi instrumenti.

V intervjuju za Quanta Chiang razpravlja o svojih izkušnjah na južnem polu, posebnostih svojega dela v opazovalni kozmologiji in vznemirljivosti reševanja skrivnosti z znanstvenimi raziskavami.

Opredelitve:

Opazovalna kozmologija: Preučevanje izvora, strukture in razvoja vesolja z zbiranjem in analizo podatkov opazovanj.

Kozmično mikrovalovno ozadje (CMB): Reliktno sevanje velikega poka, ki se uporablja za preučevanje zgodnjega vesolja.

Kozmična temna doba: Obdobje v zgodnjem vesolju, ko je bilo vesolje sestavljeno predvsem iz nevtralnega vodikovega plina, kar je povzročilo temno nebo brez zvezd in galaksij.

Kozmična zora: Obdobje, ko so se začele oblikovati prve zvezde, ki označujejo konec temnega veka. Te zgodnje zvezde so se razlikovale od zvezd, opazovanih v današnjem vesolju.

21-centimetrska linija: Posebna radijska valovna dolžina, ki jo oddajajo vodikovi atomi, ki se lahko uporablja za preučevanje različnih obdobij v zgodovini vesolja.

