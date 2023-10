Nova spoznanja o samozavedanju petelina: Onkraj testa ogledala

Petelini so več kot le stroji za klepetanje in zlaganje jajc. Nedavna študija, ki so jo izvedli raziskovalci z univerz v Bonnu in Bochumu skupaj z MSH ​​Medical School Hamburg, nakazuje, da se petelini lahko prepoznajo v ogledalu. Vendar je uspeh tega samoprepoznavanja odvisen od različnih eksperimentalnih pogojev. Ta zanimiva ugotovitev ne osvetljuje le kognitivnih sposobnosti petelin, ampak ima tudi širše posledice za razumevanje samozavedanja pri drugih živalskih vrstah. Študija, objavljena v reviji PLOS ONE, izpodbija naše konvencionalno razumevanje vedenja piščancev.

Zamisel o izvajanju zrcalnih testov na piščancih se je rodila v sodelovanju med znanstveniki in prof. Pri preizkusu označevanja se na glavo živali namesti barvna oznaka, ki jo je mogoče videti le v ogledalu. Če žival raziskuje označeno območje, ko vidi svoj odsev, se to šteje kot dokaz samoprepoznavanja. Vendar pa vse živali ne kažejo tega vedenja, kar postavlja vprašanja o veljavnosti testa.

V iskanju ekološko pomembnejšega pristopa so se raziskovalci odločili, da združijo zrcalni test z naravnim vedenjem petelinov. Znano je, da petelini oddajajo alarmne klice, ko je prisoten plenilec, in svoje sorodnike opozorijo na nevarnost. Raziskovalci so postavili testno areno in projicirali sliko ptice roparice na en oddelek, s čimer so testirali, ali bodo petelini oddajali alarmne klice v prisotnosti svoje odbite slike poleg dražljaja plenilca.

Presenetljivo so rezultati pokazali, da so petelini ob soočenju s svojo zrcalno podobo oddajali znatno manj alarmnih klicev v primerjavi s sovrstniki. To nakazuje, da so se petelini morda prepoznali v ogledalu in razumeli, da odbita podoba ni sorodnica. Vendar so potrebne nadaljnje raziskave za potrditev te razlage in raziskovanje alternativnih razlag.

Ta študija izpodbija tradicionalno razumevanje piščancev kot zgolj živali, ki jih poganjajo nagoni, in poudarja njihov potencial za samozavedanje. S preučevanjem vedenja petelina v ekološko pomembnejšem kontekstu so raziskovalci zagotovili dragocen vpogled v kognitivne sposobnosti teh fascinantnih bitij. To odpira nove poti za preučevanje samoprepoznavanja pri drugih živalih in poglabljanje našega razumevanja zavesti onkraj človeških bitij.

Pogosto zastavljena vprašanja:

V: Kaj je zrcalni test?

Preskus z ogledalom je pogosta eksperimentalna metoda, ki se uporablja za ugotavljanje, ali se živali lahko prepoznajo v ogledalu in tako pokažejo samozavedanje. Pri tem testu se na telo živali nanese znamenje in opazuje se njihova reakcija na znamenje ob opazovanju njihovega odseva v ogledalu.

V: Kaj je pokazala študija o petelinu?

Študija o petelinih, ki so jo izvedli raziskovalci z univerz v Bonnu in Bochumu, je dokazala, da se petelini lahko prepoznajo v ogledalu. Vendar pa so petelini oddali manj alarmnih klicev, ko so bili soočeni s svojo zrcalno podobo v primerjavi s sorodniki, kar kaže na to, da so potrebne nadaljnje preiskave, da bi razjasnili njihovo samoprepoznavanje.

V: Zakaj je študij pomemben?

Ta študija izpodbija splošno prepričanje, da so piščanci preproste živali, in poudarja njihov potencial za samozavedanje. Z raziskovanjem vedenja petelina v bolj ekološko pomembnem kontekstu študija odpira nove poti za razumevanje samoprepoznavanja pri živalih in širi naše znanje o zavesti onkraj ljudi.