Gospodarski vpliv CU Boulderja v Koloradu je dosegel 4.3 milijarde dolarjev

Nova študija, ki jo je izvedel oddelek za poslovne raziskave Poslovne šole Leeds CU Boulder, je razkrila, da je univerza ustvarila pomemben gospodarski vpliv po vsej zvezni državi Kolorado v skupnem znesku 4.3 milijarde USD v proračunskem letu 2022–23. To pomeni povečanje s 3.3 milijarde dolarjev v prejšnjem letu.

Študija je analizirala različne dejavnike, ki so prispevali k gospodarskemu učinku CU Boulder. Univerza je zaposlovala skupno 19,189 profesorjev, osebja in študentov, s skupnimi izdatki za plače in ugodnosti v višini 1.1 milijarde USD. Ta zaposlitev je ustvarila neposreden gospodarski učinek v višini 1.8 milijarde USD, ki ni vključeval le plač, temveč tudi porabo univerze za blago in storitve lokalnih prodajalcev.

Poleg tega je posredni in povzročeni vpliv CU Boulder, ki je bil posledica prenosa raziskav in tehnologije, olajšal rast podjetja in ustvarjanje delovnih mest, kar je povzročilo skupni učinek v višini 2.5 milijarde USD. Dejavniki, kot so inflacija, povečani stroški dela in izboljšana kakovost podatkov s podrobnejšimi izdatki, dodeljenimi Koloradu, so prispevali k povečanemu gospodarskemu vplivu. Status CU Boulder kot največjega gospodarskega prispevalca k metropolitanskemu statističnemu območju Boulderja prav tako dokazuje njegov pomen za lokalno gospodarstvo.

Poleg tega je študija pokazala, da so raziskovalni izdatki CU Boulder znašali 643 milijonov dolarjev, kar pomeni gospodarski prispevek v višini 1.2 milijarde dolarjev. Poraba nelokalnih študentov in obiskovalcev univerze v državi je dosegla 777 milijonov dolarjev, kar vključuje stroške za najemnino, živila, prevoz, varstvo otrok, rekreacijo in zdravstveno varstvo.

Neposredna poraba CU Boulder v proračunskem letu je bila ocenjena na 700 milijonov USD, kar je vključevalo predvidene stroške za gradbene projekte. Predvsem projekta Hellems Arts and Sciences in Mary Rippon Outdoor Theatre sta bila med največjimi projekti v CU Boulder.

Če upoštevamo skupni gospodarski vpliv vseh kampusov in pridruženih bolnišnic sistema Univerze v Koloradu, je skupni učinek po vsej državi v proračunskem letu 17.2–2022 dosegel impresivnih 23 milijarde USD, kar je podpiralo skupno 98,175 delovnih mest predvsem v Boulderju v Denverju. , in metropolitanska območja Colorado Springsa.

Pomembno je omeniti, da študija ni vključevala vpliva alumnov, upokojencev, atletike ali prenosa tehnologije. Vendar te ugotovitve poudarjajo pomemben prispevek CU Boulder k državnemu gospodarstvu in splošni kakovosti življenja.

