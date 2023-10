Vpliv deževnikov na preperevanje tal

V nedavni študiji so raziskovalci na univerzi Stanford raziskali vlogo deževnikov pri procesih preperevanja tal. Deževniki so znani po svoji sposobnosti razgradnje organskega materiala in zrn usedlin, zaradi česar so dragoceni za vrtnarjenje in kompostiranje. Po mnenju Adriana Wacketta, doktorskega študenta znanosti o tleh na Stanfordu, deževniki zaužijejo zrna zemlje in največja zadržijo v svojih želodčkih, kar pomaga pri razgradnji zemlje in sproščanju hranil.

Čeprav so deževniki lahko koristni v nadzorovanih okoljih, lahko predstavljajo grožnjo, če so vneseni v naravne ekosisteme. Njihove dejavnosti lahko vplivajo na procese v tleh, kot je zadrževanje organskih snovi in ​​hranil, pa tudi na infiltracijo vode in kemične reakcije. Poleg tega deževniki prispevajo k kroženju ogljikovega dioksida z razgradnjo organskega materiala in sproščanjem ogljikovega dioksida v ozračje.

Raziskovalna skupina je izvedla svojo študijo v narodnem gozdu El Yunque v Portoriku, pri čemer je preučevala spremembe v velikosti usedlin v stolpcu prsti, kjer so bili prisotni deževniki. Odkrili so, da imajo območja z deževniki manjše srednje velikosti delcev, kar kaže na pomemben vpliv na teksturo tal. Pravzaprav so bila zrna kremena v območju bioturbacije črva skoraj 50 % manjša od tistih brez aktivnosti črva.

Ta študija je prva, ki je raziskala razgradnjo silicijevega dioksida, ki jo povzročijo črvi, v tleh na kraju samem. Raziskovalci so ocenili, da deževniki prispevajo približno 2 % celotnega preperevanja v tleh El Yunque. Vendar se to šteje za konzervativno oceno, saj bi lahko bili deževniki pomembnejši mehanizem vremenskih vplivov, kot se je sprva verjelo.

Širjenje deževnikov na nova ozemlja lahko povzroči povečano stopnjo vremenskih vplivov. Opažali so deževnike, ki so se infiltrirali v gozdove severne zemljepisne širine, ki so bili v preteklosti brez črvov. Ekipa je preučevala profile tal na Aljaski, v Minnesoti, na Finskem in Švedskem ter opazovala premike v srednji velikosti delcev na območjih, kamor so pred kratkim vdrli deževniki.

Medtem ko lahko posamezni deževniki povzročijo majhne spremembe, je kumulativni učinek aktivnosti deževnikov na preperevanje tal znaten. Razumevanje vpliva deževnikov na dinamiko preperevanja tal je ključnega pomena pri napovedovanju in upravljanju procesov v tleh v različnih ekosistemih.

