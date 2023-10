Skrivnostni element, najden v starodavni teoriji Lava Sparks o puščanju Zemljinega jedra

Znanstveniki so po odkritju skrivnostnega elementa v starodavni lavi prišli do zagonetnega odkritja, ki je pripeljalo do teorij, da Zemljino jedro pušča. Študija 62 milijonov let starih tokov lave na Baffinovem otoku v kanadskem arktičnem arhipelagu je razkrila nenavadno visoke ravni helija-3, redkega izotopa, povezanega z notranjim delovanjem našega planeta. Ugotovitve, objavljene v reviji Nature, so sprožile burno razpravo med raziskovalci in strokovnjaki.

Raziskovalna skupina, sestavljena iz geokemikov z Oceanografske ustanove Woods Hole in Kalifornijskega inštituta za tehnologijo, je zbrala odčitke iz starodavnih tokov lave Baffinovega otoka. Odkrili so, da kopenska masa vsebuje najvišja razmerja helija-3, helija-4 in še enega izotopa, kar jih je bilo kdaj najdenih v kopenskih vulkanskih kamninah. To je pritegnilo veliko pozornosti, saj je najdba tako visokih ravni helija-3 na neastronomskem mestu pomembna.

Helij-3 je zaradi svoje narave izjemno redek. Ko doseže površje, pobegne v ozračje in se razprši v vesolje. Če je torej helij-3 odkrit na površini, je verjetno, da izvira iz Zemljinega jedra. Ta ugotovitev bi lahko ponudila fizične primere jedrnega materiala, kar bi izpodbijalo prejšnje razumevanje, da je bilo Zemljino jedro zaprto.

Posledice tega odkritja so ogromne. Znanstveniki bi lahko preučevali material jedra na načine, ki prej niso bili mogoči, če bi lahko ugotovili, da material res pušča iz jedra. Prisotnost prvobitnega helija-3 morda skriva skrivnosti o nastanku našega planeta, do katerih ni mogoče dostopati na druge načine. To razkritje nakazuje, da je globoka Zemlja bolj dinamična, kot se je prej zavedalo, kar ovrže običajne predstave o geokemični izolaciji med jedrom in drugimi plastmi našega planeta.

Forrest Horton, geokemik na Oceanografski ustanovi Woods Hole, odkritje imenuje "razburljivo" in poudarja, da je treba opraviti še veliko dela. Študija je sprožila več vprašanj, kot je odgovorila, in odprla nove poti za raziskovanje Zemljinega jedra. Nadaljnji dokazi o puščanju jedra so bili podani v poročilu znanstvenikov, objavljenem v reviji Nature.

Na splošno to prelomno odkritje izziva obstoječe znanje o Zemljinem jedru in predstavlja priložnost za znanstvenike, da raziščejo material jedra na načine brez primere. Posledice te raziskave bi lahko spremenile naše razumevanje nastanka in dinamike našega planeta.

