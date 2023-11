Razkrivanje skritih skrivnosti meglice Rakovica: Nova perspektiva

By

Nasin vesoljski teleskop James Webb je nedavno opazoval meglico Rakovica, očarljiv ostanek supernove, ki se nahaja 6,500 svetlobnih let stran v ozvezdju Bika. S svojo napredno bližnjo infrardečo kamero (NIRCam) in srednjim infrardečim instrumentom (MIRI) želi ekipa z univerze Princeton, ki jo vodi Tea Temim, razvozlati skrivnosti, ki obdajajo izvor meglice Rakovica.

S preučevanjem sestave oddanega materiala, zlasti železa in niklja, ekipa upa, da bo odkrila vrsto eksplozije, ki je privedla do nastanka tega nebesnega spektakla. Občutljivost in prostorska ločljivost Webbovih instrumentov omogočata natančno analizo, ki zagotavlja ključni vpogled v razvoj meglice Rakovica.

Medtem ko se splošna struktura ostanka supernove zdi podobna prejšnjim vizualnim opazovanjem, Webbova infrardeča opazovanja predstavljajo posebno perspektivo. Rdeče-oranžni kletki podobni strukturi, sestavljeni iz plinastih filamentov, zdaj spremlja kartiranje prašnih zrn v rumeno-beli in zeleni barvi, kar je izjemen dosežek prvič.

Ob pregledu meglice Rakovica v infrardeči svetlobi so Webbova opazovanja osvetlila sinhrotronsko sevanje, ki ga proizvajajo nabiti delci, ki se gibljejo z relativističnimi hitrostmi okoli silnic magnetnega polja. To sevanje, vidno kot mlečni dimu podoben material, je neposredna posledica pulzarja v središču meglice – nevtronske zvezde z močnim magnetnim poljem, ki pospešuje delce in povzroča, da oddajajo sevanje.

Če želite locirati pulsar v meglici Rakovica, lahko sledite krožnemu valovanju podobnemu vzorcu na sredini, ki vodi do svetle bele pike v središču. Ko se premikajo navzven, postanejo vidni tanki trakovi sevanja. Zaobljene vrvice, tesno združene skupaj, orisujejo strukturo magnetnega polja, ki oblikuje meglico. Poleg tega ukrivljenost materiala navznoter proti lokaciji nevtronske zvezde nakazuje, da je širjenje vetra supernove omejeno z gostim plinastim pasom.

Iskanje znanja o meglici Rakovica se nadaljuje, medtem ko astronomi analizirajo podatke, ki jih je zbral Webb, in jih primerjajo s preteklimi opazovanji drugih teleskopov. V prihodnjem letu bodo novi Hubblovi podatki še izboljšali njihovo razumevanje tega skrivnostnega ostanka.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je meglica Rakovica?

O: Meglica Rakovica je ostanek supernove, ki se nahaja 6,500 svetlobnih let stran v ozvezdju Bika.

V: Kaj je sinhrotronsko sevanje?

O: Sinhrotronsko sevanje je emisija, ki jo povzročijo nabiti delci, ki se gibljejo z velikimi hitrostmi okoli silnic magnetnega polja.

V: Kaj je pulsar?

O: Pulzar je hitro vrteča se nevtronska zvezda z močnim magnetnim poljem.

V: Kako se razvija meglica Rakovica?

O: Razvoj meglice Rakovica poganja močan veter pulsarja, ki potiska lupino plina in prahu navzven.

V: Kaj bodo razkrila prihodnja opazovanja?

O: Nova opazovanja vesoljskega teleskopa Hubble bodo zagotovila dodatne vpoglede v emisijske črte meglice Rakovica in dopolnila Webbove ugotovitve.