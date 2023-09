Najdene črne luknje v rekordni bližini Zemlje

By

Nedavno odkritje je razkrilo prisotnost črnih lukenj na izredno blizu Zemlje. Za zvezdno kopico Hijade, ki je oddaljena 153 svetlobnih let, je zdaj znano, da vsebuje dve ali tri črne luknje. Za razliko od prejšnjih odkritij so te črne luknje v kopici, ki je vidna s prostim očesom z zmerno temnega neba.

Zvezdno kopico Hijade pogosto zasenčijo njene bolj znane sosede Plejade. Vendar so Hijade Zemlji najbližja zvezdna kopica. Prejšnja opazovanja črnih lukenj so bila veliko dlje, trenutni rekorder pa je Gaia BH1, ki se nahaja 1,600 svetlobnih let stran.

Odkritje črnih lukenj v jati Hijade so omogočile natančne meritve lokacij in gibanja zvezd v jati. Za ponovitev porazdelitve zvezd okoli središča kopice so bili uporabljeni računalniški modeli, najboljša ujemanja pa so bila ugotovljena, ko sta bili vključeni dve ali tri črne luknje.

To opazovanje ima pomembne posledice za razumevanje razvoja zvezdnih kopic in njihovega prispevka k virom gravitacijskih valov. Zagotavlja tudi dragocen vpogled v to, kako prisotnost črnih lukenj vpliva na dinamiko zvezdnih kopic.

Večina iskanj črnih lukenj je bila osredotočena na kroglaste kopice v haloju Rimske ceste, vendar to odkritje nakazuje, da odprte kopice, kot so Hijade, ki so bližje Zemlji, ponujajo vznemirljive priložnosti za nadaljnje študije.

Ugotovitve te študije so bile objavljene v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

