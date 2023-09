Drugačna perspektiva: Ali je vesolje manjše, kot si mislimo?

By

Glede na novo študijo bi lahko opazovano vesolje dejansko predstavljalo večino tega, kar obstaja. Medtem ko večina kozmologov verjame, da je naš opazovani kotiček vesolja le majhen del veliko večje ali celo neskončne kreacije, ta študija trdi drugače.

Eden od razlogov, zakaj so znanstveniki dolgo verjeli, da je vesolje veliko, je porazdelitev jat galaksij. Če bi se vesolje raztezalo le do tega, kar lahko vidimo, galaksij izven našega opazovalnega dosega gravitacijske sile ne bi vlekle k nam, kar bi ustvarilo asimetričen vzorec združevanja. Vendar pa se galaksije enakomerno združujejo v velikem obsegu po vsem vidnem vesolju, kar kaže na homogenost in izotropnost.

Prostor-čas kaže tudi na večje vesolje. Če prostor-čas ne bi bil raven, bi bilo naše dojemanje oddaljenih galaksij popačeno, zaradi česar bi bile videti veliko večje ali manjše, kot v resnici so. Dejstvo, da so oddaljene galaksije videti le nekoliko večje zaradi kozmične ekspanzije, nakazuje, da mora biti kozmos vsaj 400-krat večji od opazovanega vesolja.

Poleg tega kozmično mikrovalovno ozadje, ki je skoraj popolno črno telo, predstavlja uganko. Če ne upoštevamo majhnih temperaturnih nihanj, je bolj enakomerna, kot bi morala biti. Da bi to pojasnili, so astronomi predlagali zgodnjo kozmično inflacijo kmalu po velikem poku. Če je ta model točen, potem je lahko vesolje približno 10^26-krat večje od tistega, kar lahko opazujemo.

Vendar pa ta nova študija raziskuje teorijo strun in idejo o "močvirju". Teorija strun, zbirka matematičnih metod, pomaga pri razvoju kompleksnih fizičnih modelov. Nekateri modeli teorije strun so obetavnejši od drugih, nekateri so združljivi s kvantno gravitacijo, drugi pa ne. Večina modelov inflacijske teorije strun spada v »močvirje«, kar kaže, da niso obetavni.

Raziskovalci te študije predlagajo idejo o visokodimenzionalnih strukturah znotraj teorije strun za razlago vesolja brez zgodnje kozmične inflacije. Ta pristop dopušča vesolje, ki je le sto ali tisočkrat večje od tistega, kar lahko opazujemo. Čeprav ta študija predstavlja drugačno perspektivo, so za potrditev ali izpodbijanje teh ugotovitev potrebne nadaljnje raziskave in opazovanja.

Viri:

– Glavne točke članka temeljijo na »Logaritemskem pogledu na vesolje« Pabla Carlosa Budassija.

– Slike, uporabljene v članku, so pripisane Nicku Strobelu in APS/Alanu Stonebrakerju.