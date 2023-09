Ali se miši lahko naučijo nove pesmi?

Dolga leta so raziskovalci verjeli, da so mišje pesmi instinktivne in ustaljene. Vendar pa je leta 2012 skupina nevrobiologov na univerzi Duke izvedla poskus, da bi preverila to predpostavko. Raziskovalci so kirurško oglušili pet miši in njihove pesmi primerjali s pesmimi slišečih miši. Ugotovili so, da so pesmi gluhih miši postale degradirane in neprepoznavne, kar kaže na to, da je sposobnost slišati sebe in druge ključnega pomena za mišjo pesem.

Ta poskus je dal namige o izvoru jezika, ki je dolgo veljal za »najtežji problem v znanosti«. Medtem ko so vokalno učenje opazili pri vrstah, kot so ptice pevke in kiti, so znanstveniki menili, da te sposobnosti niso povezane s človeškim jezikom. Odkritje glasovnega učenja pri miših je nakazovalo, da jezikovno kritična sposobnost obstaja v kontinuumu.

Druge ugotovitve so še dodatno zabrisale mejo med človekovo in živalsko komunikacijo. Želve, ki proizvajajo in se odzivajo na zvoke, koralne ličinke, ki lahko slišijo zdrave grebene, in rastline, ki lahko zaznavajo zvoke, so bile preučene. Ta odkritja kažejo, da je namen in pomen mogoče najti v nečloveških zvokih, kar kaže na nastanek na pravilih temelječih struktur v jeziku.

Jezik je stoletja veljal za edinstveno lastnost ljudi, ki nas ločuje od drugih vrst. To prepričanje je upravičilo našo oblast nad živalmi in naredilo razvoj jezika skrivnost. Vendar pa strokovnjaki za lingvistiko, biologijo in kognitivno znanost zdaj sumijo, da bi jezik morda delil komponente različnih vrst, s čimer osvetljuje notranje življenje živali in našo lastno evolucijsko zgodovino.

Vir: The New York Times

Opredelitve:

– Vokalno učenje: sposobnost učenja in proizvajanja zvokov s posnemanjem in prakso.

– Sonogram: vizualna predstavitev zvoka, ki prikazuje frekvenco in intenzivnost različnih komponent.

– Nevrobiolog: znanstvenik, ki proučuje živčni sistem in njegov odnos do vedenja.

– Kiti in delfini: morski sesalci, vključno z delfini in kiti.

– Plavutonožci: morski sesalci, vključno s tjulnji in morskimi levi.

– Prednji možgani: sprednji del možganov, odgovoren za višje kognitivne funkcije.

– Potopljeni kopenski most: kopenska povezava med dvema kopenskima masama, ki je pod vodo zaradi dviga morske gladine.