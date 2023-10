Povečanje količine prahu v zraku vzbuja zaskrbljenost glede podnebnih sprememb

Po podatkih Svetovne meteorološke organizacije Združenih narodov (WMO) se je količina prahu v svetovnem zraku leta 2022 povečala. Organizacija je pozvala k nadaljnjim raziskavam povezave med podnebnimi spremembami in povečanjem žarišč peščenih neviht. Porast prahu pripisujejo povečanim emisijam iz regij, kot so zahodna osrednja Afrika, Arabski polotok, Iranska planota in severozahodna Kitajska.

Vodja WMO Petteri Taalas je poudaril, da človekove dejavnosti vplivajo na peščene in prašne nevihte. Višje temperature, suša in povečano izhlapevanje povzročajo manjšo vlažnost tal, kar v kombinaciji s slabim gospodarjenjem s tlemi prispeva k pogostejšim peščenim in prašnim nevihtam. Letno poročilo WMO je analiziralo pojavnost in nevarnosti prašnih neviht ter izpostavilo njihov vpliv na družbo.

Poročilo je razkrilo, da je bilo svetovno povprečje letnih povprečnih površinskih koncentracij prahu leta 2022 nekoliko višje kot leta 2021. Leta 2021 je številka znašala 13.5 mikrogramov na kubični meter, leta 2022 pa se je povzpela na 13.8 mikrogramov na kubični meter. Regija Bodele v Čadu je zabeležila najvišjo ocenjeno letno povprečno površinsko koncentracijo prahu, ki se giblje od 900 do 1,200 mikrogramov na kubični meter. Na južni polobli so imele osrednja Avstralija in zahodna obala Južne Afrike najvišje koncentracije, ki so se gibale od 200 do 300 mikrogramov na kubični meter.

Prašne nevihte imajo daljnosežne posledice, saj prispevajo k zatemnjenemu nebu in ogroženi kakovosti zraka. Poročilo navaja, da približno 2,000 milijonov ton prahu vsako leto vstopi v ozračje, kar vpliva na gospodarstva, ekosisteme, vreme in podnebje, tudi v regijah, oddaljenih na tisoče kilometrov. Medtem ko naravni procesi igrajo pomembno vlogo, pomembno prispeva tudi slabo upravljanje vode in zemlje.

Bilten je poudaril tri velike incidente v letu 2022, vključno z "izjemnim izbruhom prahu" iz severne Afrike nad Španijo in Portugalsko, ki je presegel predpise Evropske unije o kakovosti zraka. Na Bližnjem vzhodu se je zgodila še ena močna prašna nevihta, ki je zmanjšala vidljivost po vsej regiji. Poleg tega je prašna nevihta na obdelovalnih površinah v vzhodnih Združenih državah vplivala na kmetijske dejavnosti.

Taalas je poudaril pomen obravnavanja vplivov peščenih in prašnih neviht na zdravje, promet in kmetijstvo. Bilten je pozval k nadaljnjim raziskavam povezave med prašnimi nevihtami in podnebnimi spremembami, saj to področje ostaja večinoma neraziskano. WMO želi po vsem svetu v štirih letih vzpostaviti sisteme za zgodnje opozarjanje na vremenske nesreče, da bi ublažili vse hujše posledice podnebnih sprememb, vključno s prašnimi nevihtami.