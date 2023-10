Nove raziskave kažejo, da je kitolov v 20. stoletju izbrisal večino kitov v vzhodnem severnem Pacifiku

Glede na novo študijo, ki so jo izvedli biologi UCLA, je bilo v 99. stoletju 20 % gnezdeče populacije kitov plavutatih v vzhodnem severnem Tihem oceanu zdesetkano zaradi kitolova. Ta številka je znatno višja od prejšnjih ocen, kar poudarja resnost vpliva človekovih dejavnosti na okolje. Medtem ko so prejšnje raziskave temeljile na zapisih o kitolovu ali mitohondrijski DNK, je ta študija uporabila celoten genom, da bi zagotovila celovito razumevanje trenutne velikosti in genetske raznolikosti preostalih kitov plavutatih.

Industrijski kitolov v 20. stoletju je povzročil skorajšnje izumrtje populacije kitov plavutatih, zlasti v vzhodnem severnem Pacifiku. To je v nasprotju z 19. stoletjem, ko je bila večina vrst kitov opustošena s kitolovom, vendar je večjim vrstam, kot sta sinji in plavuti kit, uspelo preživeti relativno nepoškodovano.

Raziskava, ki so jo izvedli biologi UCLA, je bila zahtevna, saj se je izkazalo, da je težko pridobiti vzorce DNK živih kitov. Vendar pa je študija vključevala analizo 50 kitov, vključno s kiti plavuti iz Kalifornijskega zaliva, ki niso bili tarča kitolovcev, ampak so pripadali majhni, izolirani skupini.

Ugotovitve študije so pokazale, da so se kiti plavuti v Kalifornijskem zalivu razšli pred približno 16,000 leti in ohranili populacijo približno 114 odraslih ptic. V nasprotju s tem je bila populacija vzhodnega severnega Pacifika velika in medsebojno povezana, dokler kitolov v 20. stoletju ni povzročil katastrofalnega zmanjšanja števila s 24,000 posameznikov na samo 305 v obdobju od 26 do 52 let.

Kljub uničujočemu upadu je genetska raznovrstnost med preostalimi kiti plavuti v vzhodnem severnem Pacifiku še vedno zadostna, da bi omogočila njihovo obnovo, če se izvajajo ustrezni ohranitveni ukrepi. Vendar pa je ohranjanje trenutne zaščite in obravnavanje zunanjih groženj, kot so podnebne spremembe in udari ladij, ključnega pomena za nadaljnje okrevanje teh populacij kitov.

Raziskava, izvedena v posvetilo pokojnemu profesorju UCLA Robertu Waynu, predstavlja ključen korak naprej pri razumevanju izzivov, s katerimi se srečujejo kiti plavuti. Ko se bodo računalniški modeli izboljševali, bo vključevanje dejavnikov, kot so podnebne spremembe, bistveno pri ocenjevanju tveganja izumrtja in razvoju učinkovitih strategij ohranjanja.

Povzetek:

Opredelitve:

– Genetska raznolikost: raznolikost genov znotraj določene vrste ali populacije.

– Mitohondrijska DNK: genetski material, ki se nahaja v mitohondrijih celic, podedovan samo od matere in se običajno uporablja v genetskih študijah.

– Kitolov: praksa lova in ubijanja kitov za njihovo meso, olje ali druge proizvode.

– Industrijski kitolov: obsežen lov na kite v komercialne namene.

– Genom: Celoten nabor genetskega materiala v organizmu.

Viri:

– Študija, objavljena v Nature Communications

– Raziskava, ki so jo izvedli biologi UCLA