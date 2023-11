Sprostitev potenciala molekularne de-izumrtja za boj proti odpornosti na antibiotike

Odpornost na antibiotike predstavlja neposredno grožnjo javnemu zdravju in raziskovalci se obračajo k inovativnim rešitvam za reševanje te svetovne krize. Čeprav se od osemdesetih let prejšnjega stoletja niso pojavili novi razredi antibiotikov, znanstveniki menijo, da je ključ do boja proti odpornosti morda v genih naših starih sorodnikov. Profesor bioinženiringa Univerze v Pennsylvaniji César de la Fuente in njegova ekipa izkoriščajo moč strojnega učenja in molekularnega izumrtja za odkrivanje novih antibiotikov.

Antibiotiki so revolucionirali medicino in rešili nešteto življenj prej neozdravljivih bolezni. Vendar pa je porast bakterij, ki so odporne na obstoječe antibiotike, spodbudil zaskrbljenost. De la Fuente pojasnjuje, da "smo soočeni s tiho pandemijo, kjer vedno več bakterij postaja odpornih na razpoložljive antibiotike."

De la Fuente je črpal navdih iz teorije evolucije Charlesa Darwina in uporabil algoritme strojnega učenja, da bi usposobil računalnik za inovacije na molekularni ravni. V prelomni študiji, objavljeni leta 2018, je njihov algoritem AI uspešno spremenil neučinkovite antibiotike v močne.

Na podlagi tega dosežka je ekipa svojo pozornost usmerila na naše izumrle sorodnike, neandertalce in denisovce, v iskanju starodavnih molekul, ki bi se lahko borile proti bakterijam, odpornim na antibiotike. Z rudarjenjem proteomskih in genomskih podatkov teh pračlovekov so identificirali več kot 2,500 peptidov z antiinfektivnimi lastnostmi.

De la Fuente in njegovi kolegi so na podlagi koncepta molekularne de-izumrtja razvili model strojnega učenja za napovedovanje, kateri peptidi neandertalcev in denisovcev bi lahko služili kot učinkoviti antibiotiki. Z uporabo kemične sinteze v trdni fazi so sestavili te peptide in preizkusili njihovo učinkovitost proti klinično pomembnim bakterijam.

Zanimivo je, da se je več peptidov izkazalo za zelo učinkovite pri ubijanju bakterij tako v petrijevkah kot na živalskih modelih. Predvsem en neandertalčev peptid, imenovan "neandertalin-1", je zmanjšal okužbo kože na ravni, primerljive s standardnim antibiotikom, imenovanim polimiksin B.

Medtem ko sam neandertalin-1 nima zadostne moči, da bi bil antibiotik, ga de la Fuente in njegova ekipa vidita kot ključno predlogo za razvoj novih protimikrobnih zdravil. Z raziskovanjem potenciala molekularne de-izumrtja in poseganjem po genetskem rezervoarju naših starih sorodnikov raziskovalci odpirajo poti brez primere v boju proti odpornosti na antibiotike.

FAQ

Kaj je molekularna deekstinkcija?

Molekularno de-izumrtje je koncept pridobivanja genskega materiala iz izumrlih organizmov in njegove uporabe za razumevanje starodavnih bioloških procesov ali razvoj potencialnih rešitev za sodobne probleme.

Kako so raziskovalci uporabili strojno učenje v svoji študiji?

Raziskovalci so usposobili računalnik z uporabo algoritmov strojnega učenja za izvajanje Darwinovega algoritma evolucije na molekularni ravni. Ta pristop je računalniku omogočil identifikacijo in optimizacijo novih kandidatov za antibiotike.

Katere peptide so odkrili in testirali raziskovalci?

Raziskovalci so z rudarjenjem proteomskih in genomskih podatkov neandertalcev in denisovancev odkrili več kot 2,500 peptidov z antiinfektivnimi lastnostmi. Ti peptidi so bili sintetizirani in testirani glede njihove sposobnosti ubijanja klinično pomembnih bakterij. En peptid, neandertalin-1, je pokazal pomembno učinkovitost pri zmanjševanju okužbe kože.

Kakšen je potencialni vpliv te raziskave?

Ta raziskava odpira nove možnosti za razvoj novih antibiotikov za boj proti odpornosti na antibiotike. S preučevanjem genskega materiala izumrlih organizmov lahko znanstveniki posegajo po obsežnem genetskem rezervoarju in raziskujejo inovativne rešitve za izzive javnega zdravja.