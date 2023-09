Razburljiva priložnost za opazovanje kolobarjastega sončnega mrka v državnih parkih Teksasa

Teksaški državni parki se pripravljajo, da bodo ponudili vrhunske priložnosti za opazovanje obročastega sončnega mrka, ki bo viden na teksaškem nebu 14. oktobra. Zaradi pričakovane priljubljenosti dogodka bo vstop v državne parke na ta dan omejen na tiste, ki imajo vnaprej kupljene dnevne karte ali dovoljenja za kampiranje. Pomembno je vedeti, da vstopnica za državni park ne zagotavlja vstopa, zato je priporočljivo, da čim prej rezervirate kamp ali dnevno karto, da si zagotovite svoje mesto.

Kolobarjasti mrk bo potekal nad Teksasom od Midlanda/Odesse do Corpus Christija, na njegovi poti pa bo sedemnajst teksaških državnih parkov. Mrk nastane, ko se sonce, luna in zemlja poravnajo v vesolju. Med kolobarjastim mrkom je luna nekoliko manjša od sonca, kar ustvarja iluzijo ognjenega obroča na nebu. Luna bo 10. oktobra okoli 20 začela zakrivati ​​sonce, ognjeni obroč pa bo viden okoli 14 vzdolž meje med Teksasom in Novo Mehiko.

Mrk bo nato potoval proti jugovzhodu čez državo, trajanje popolnosti pa se bo razlikovalo glede na izhodiščno točko. Bližje kot ste poti mrka, dlje boste lahko uživali v ognjenem obroču. Priporočljivo je, da načrtujete zgodnji prihod in ostanete v parkih pozno, saj lahko pride do zamud v prometu zaradi obiskovalcev iz vse države in države. Poskrbite, da boste imeli s seboj dovolj hrane, vode in goriva za morebitne nepredvidene zamude.

Ko se udeležite opazovanja mrka v državnem parku v Teksasu, je pomembno, da parkirate samo na določenih mestih in se zaradi varnosti izogibate cestišču. Osebje parka bo obiskovalce usmerjalo, kje naj parkirajo zunaj pločnika, če bo potrebno. Poleg tega parki ponujajo programe, ki jih vodijo nadzorniki pred ali po mrku, zato je priporočljivo, da se teh informativnih in izobraževalnih programov udeležite.

Ne zamudite te edinstvene in vznemirljive priložnosti, da bi bili priča obročastemu sončnemu mrku v državnih parkih Teksasa. Rezervirajte in se pripravite zgodaj, da zagotovite nepozabno izkušnjo.

