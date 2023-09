Absorbcijske galaksije: Nova odkritja z absorpcijo svetlobe

By

Z uporabo vesoljskega teleskopa Hubble so astronomi iz centra Cosmic Dawn naredili prelomno odkritje galaksije, ki jo je mogoče opazovati le skozi svetlobo, ki jo absorbira in ne oddaja. Ta galaksija, ki se nahaja skoraj 11 milijard let v preteklosti, je del zgodnje skupine, ki bo kasneje morda podobna naši lokalni skupini.

Običajno se galaksije zaznajo po svetlobi, ki jo oddajajo ali odbijajo. Če pa se galaksija nahaja vzdolž vidnega polja do bolj oddaljenega, svetlega vira svetlobe, bo absorbirala nekaj svetlobe tega vira. Do te absorpcije pride zaradi delcev plina in prahu med zvezdami v galaksiji. Z analizo spektra vira svetlobe v ozadju lahko astronomi opazujejo izrazite absorpcijske "luknje", ki razkrivajo prisotnost galaksije v ospredju.

Absorbirana svetloba zagotavlja informacije o fizičnih značilnostih galaksije, ki absorbira svetlobo. V tem primeru je vir svetlega ozadja verjetno kvazar, jedro galaksije s supermasivno črno luknjo. Kljub izzivom opazovanja galaksije, ki oddaja lastno svetlobo, medtem ko je pred svetlim kvazarjem, so astronomi uspešno odkrili več takih absorberjev.

V svoji najnovejši študiji se je ekipa osredotočila na posebej rdeč kvazar, ki ga je močno pordečil absorber, ki se nahaja pred skoraj 11 milijardami let. Ta absorber, ki absorbira bistveno več svetlobe kot drugi, nakazuje, da gre za zrelo galaksijo, podobno Mlečni cesti. Čeprav niso mogli odkriti svetlečega dvojnika absorberja, so raziskovalci odkrili še eno bližnjo galaksijo, ki je lahko del zgodnje skupine.

Opazovanja absorbirane svetlobe kažejo, da je prah v galaksiji v ospredju podoben prahu, ki ga vidimo v naši Rimski cesti in sosednjih galaksijah. To odkritje osvetljuje sestavo in naravo galaksij skozi vesoljsko zgodovino.

Na splošno ta študija poudarja pomembno vlogo absorpcije svetlobe pri odkrivanju skritih skrivnosti oddaljenih galaksij. Z uporabo te komplementarne metode lahko astronomi razširijo naše razumevanje zgodnjega vesolja in oblikovanja skupin galaksij.

Viri:

– Izvorni članek: skupina bližnjih galaksij, znana kot Stephanov kvintet

– Publikacija revije Astronomy & Astrophysics (strežnik prednatisa arXiv)